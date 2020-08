BUENOS AIRES (ADNSUR) - David Adrián Martínez -popularmente conocido como El Dipy- dio una entrevista televisiva, luego de haber manifestado su opinión acerca del gobierno de Alberto Fernández y haberse cruzado en las redes sociales con Pablo Echarri, quien lo calificó de “terrible ortiva”.

El Dipy dijo que por estas últimas semanas está practicando el “deporte extremo” de dar su opinión. “¿Quién te puede joder a vos?”, preguntó la periodista y conductora de Nada Personal. “Por ejemplo, que lo manden a militar a Echarri -respondió El Dipy- Si yo ponía esto dos semanas antes y si no ponía ese video, Echarri no sabía que yo existía. Y ni debe saber quién soy tampoco”.

“¿Quién manda a Echarri? El sobre”, afirmó. E hizo referencia al cruce que mantuvieron en Twitter la semana pasada por sus diferencias políticas. “Lo que a mí me duele es que cuando él me pone esas cosas, que yo respeto, pero él me está hablando de ‘respeto por les pibis’ y me pone ‘cerrá el orto'. Ya arrancó mal”.

Por su parte, consideró que “la política no es para cagones”. “Te la tenés que bancar... Si yo me fumé lo que me dijo el salame éste, que dice que es nacional y popular y es un hippie con OSDE, porque se va a Miami, a comprar a la Quinta Avenida, y acá se viene a hacer el humilde. Nunca lo vi en una olla popular revolviendo la cosa para los pibes”, remarcó El Dipy sobre Pablo Echarri.

“¿Y yo soy el desplazado? ¿Porque yo hablo y no estoy a favor de nadie? ¿Y estoy en contra del gobierno por no estar a favor de nadie? Yo viví en un barrio, yo sé lo que es tener hambre. ¿Qué me va a venir a contar éste lo que es tener hambre? ¿A mí me va a venir a contar éste lo que es tener hambre? Yo sí pasé hambre”, aseguró.

“Mis viejos se rompieron el culo para darme lo mejor. Me enseñaron que para tener algo tenés que trabajar y estudiar. Y para ser alguien tenés que esforzarte. Y tenés que hacer todo para tenerlo, porque los sueños se cumplen”, agregó.

Luego de estas declaraciones, Pablo Echarri volvió a manifestarse a través de Twitter. Sin nombrarlo, pero compartiendo un extracto de la entrevista, escribió: “Rompiendo cuarentena, el cantante insiste en que no se puede confiar en la clase política. Solo en el esfuerzo personal, tratando así de anular la única herramienta que tienen las clases populares para cambiar su realidad, la política”.

El músico, por su parte, evitó continuar el cruce en las redes, pero sí compartió con sus seguidores su forma de expresarse.