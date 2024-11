El desgarrador pedido de una mamá que busca trabajo a cambio de ropa y comida para sus cinco hijos

Denise, una mujer de 35 años que vive en el barrio Máximo Abásolo, se encuentra en una situación desesperada. Como madre soltera de cinco hijos, lucha por llevar el sustento a su hogar.

"Tengo cinco hijos y sí, estoy buscando trabajos de planchar, cuidar niños, limpieza de casas. Tengo experiencia en eso", relató en diálogo con ADNSUR.

Actualmente, Denise se encuentra alquilando una pequeña casa donde vive con sus cinco hijos, cuyas edades van desde 1 año hasta 12 años. La mujer comentó que su expareja ya no forma parte de la vida familiar, por lo que debe sacar adelante a sus hijos sola.

"Estoy sola con ellos. Si me ofrecen un trabajo y me pueden dar ropa o alimento a cambio, yo lo haría. No tengo problema en trabajar por hora o por día, lo que busco es un trabajo", expresó con desesperación.

Iván es padre soltero, tiene dos hijos menores de edad y busca trabajo en Comodoro: ¿cómo ayudarlo?

La situación económica de Denise es crítica, por lo que recurrió a pedir ayuda a la comunidad y dejó su número de teléfono (2974361483) para que las personas interesadas en brindarle un empleo puedan comunicarse con ella.

"Quiero trabajar, no estoy pidiendo nada. Estoy cambiando trabajo por ropa y alimento para mis hijos. Necesito desesperadamente un trabajo", concluyó Denise, quien espera que su historia pueda llegar a quienes puedan brindarle una oportunidad laboral.

Intervenida con IA, editada y redactada por un periodista de ADNSUR