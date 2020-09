RAWSON (ADNSUR) - Sara Gianardo, vocal por los pasivos de Seros, habló este miércoles sobre la difícil situación que deben atravesar jubilados y pensionados de la provincia de Chubut, a los que les adeudan tres meses de sueldos y el aguinaldo.

“Esto está cada vez peor, esperamos que hoy empiecen a pagar el cuarto rango que adeudan desde junio, porque la situación es muy grave”, afirmó. Y contó que estaba la posibilidad de que este miércoles se empiece a depositar, pero indicó que todavía no está confirmado.

"La situación es muy complicada, la gente no tiene para comer ni para comprar sus medicamentos, no se qué va a seguir ocurriendo con esto si cada vez tarda más en llegar el dinero para los haberes”, lamentó Gianardo, y no descartó una posible movilización de jubilados, pese al contexto de pandemia, “la gente no da más, no tiene otra opción, movilizarse es la única expresión que tenemos para hacerse escuchar”, dijo.

Y expuso que hay personas que solo cobran 14 mil pesos de salarios “están desesperados y hace más de 50 días que cobraron el último sueldo, la gente llora en el teléfono cuando no hay respuestas, necesitamos explicaciones, no se entiende porque nadie sale a pedir disculpas", manifestó.

Por último, la vocal de Seros confirmó que hay jubilados y pensionados que empezaron a vender pan, comida en redes sociales, buscando alternativas para generar ingresos. Además de buscar algunas changuitas. “los jubilados la están pasando muy mal”, indicó a FM Cadena Tiempo.