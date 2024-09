El último miércoles, luego de que la Cámara de Diputados aprobara el veto presidencial a la reforma jubilatoria, una nena de 10 años resultó lesionada tras recibir gas lacrimógeno por la policía, en las afueras del Congreso.

En una entrevista televisiva con C5N, la menor recordó, "no podía ver ni respirar", y agregó: "Nos tiraron gas pimienta a mi mamá ya mi y nosotras no habíamos hecho nada, era una manifestación pacífica, no le pegamos a nadie ni insultamos a los policías", relató.

La nena afirmó que fue con su mamá a la marcha porque quería defender a los jubilados. "Fue una experiencia nueva todo lo que pasó, fuimos después de ver la votación que salió negativa, nosotras quisimos ir a defenderlos".

Rechazaron el DNU que otorga $100.000 millones a la SIDE y aprobaron el presupuesto universitario

"Incluso en el video que se vio en las noticias muestran como los policías señalan, no sé por qué hicieron eso. Yo cerré los ojos muy tarde porqué no sabía que me iba afectar así", indicó Fabricia.

“EMPECÉ A GRITAR PORQUE NO PODÍA VER, NO PODÍA RESPIRAR”

Mientras tanto, en las últimas se difundió en las redes sociales otro video, filmado desde atrás del cordón policial.

En un primer momento, las imágenes de un video reflejaban un momento tenso en el que una manifestante habría lanzado polvo rojizo. Este polvo impacta a un oficial de la policía federal, quien busca refugio detrás del cordón de seguridad, mientras una joven manifestante intenta limpiar su rostro con el antebrazo.

En medio de este caos, ella eleva su voz pidiendo a la policía que no avancen hacia una madre y su hija de apenas 10 años, quienes, desde el inicio de este episodio, permanecen sentadas y abrazadas en el asfalto, acompañadas por dos hombres, uno de los cuales se apoya en muletas.

Graves incidentes en el Congreso tras el veto a la reforma jubilatoria: hay cuatro detenidos

Pero lo que se visualiza con claridad es que, inmediatamente después del polvo rojizo, la Policía Federal avanza sobre los manifestantes: la primera línea con escudos y la segunda con los aerosoles de gas pimienta. Y que “uno de los uniformados, de pie junto a la madre y la hija sentadas en el asfalto, decide apuntar hacia abajo y, a escasos centímetros, lanza una descarga continua sobre las cabezas de las mujeres. No solo eso, mueve el aerosol de arriba a abajo, varias veces, con lo cual la descarga impregna rostros, sienes y nucas de la madre y la hija”, informó Minuto Uno. Luego, vuelve a apuntar hacia arriba el aerosol, para dirigir el spray hacia los manifestantes.

Este miércoles y jueves se llevará a cabo un paro universitario

"Yo empecé a gritar porque no podía ver, no podía respirar de los nervios y no escuchaba a mi mamá. Me asuste y me puse nerviosa. Me ardía toda la cara", relató Fabricia.

Continuando con su relato, la nena manifestó que: "No me esperaba esto, se supone que la policía está para cuidarnos no para afectarnos. Me dio bronca porque fue todo muy injusto".

“Yo siento que los policías se sentían orgullosos de tirarnos gas pimienta, incluso, Patricia Bullrich le echa la culpa a mi mamá por llevarme a la manifestación”, sostuvo la niña.

Fabricia aseguró que pese a lo que sucedió en la marcha del miércoles, volvería a ir a otra manifestación. "No me da miedo".

LA DENUNCIA CONTRA PATRICIA BULLRICH

"Los chicos a las marchas, no": la crítica de Bullrich a las organizaciones sociales por lo ocurrido en Congreso

Patricia Bullrich fue denunciada por presunto abuso de la autoridad en la manifestación de jubilados y recibió el respaldo del Gobierno. Fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien además, pidió ser citado para ampliar la denuncia.

La acusación se realizó, teniendo en cuenta el artículo 248 del Código Penal, que establece de un mes a dos años de cárcel, además de la inhabilitación especial por doble tiempo para ocupar cargos públicos a quien “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

Con información de Minuto Uno, redactado y editado por un periodista de ADNSUR