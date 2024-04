Luego de la sesión que se llevó a cabo este jueves en el Concejo Deliberante entre las autoridades de los distintos bloques para tratar el pedido de los taxistas sobre la modificación del proyecto de ordenanza, sólo dos de tres proyectos fueron aprobados y un tercero pasó a comisión, lo que ocasionó la desilusión de muchos.

En diálogo con ADNSUR, Fernando Paredes, referente de taxistas, recordó "lo que nosotros buscábamos principalmente era la modificación y actualización del artículo 63, en el cual este equiparaba el monto a lo que es la multa por alcoholemia, pero ‘para el transporte no regulado, no habilitado por el Municipio’”, resaltó.

En ese marco, señaló que “hoy se aprobaron las reformas de los artículos que ayudan a lo que es el trabajo, con respecto los vehículos, los modelos, y flexibilizar normas respecto al color del auto -que va a seguir siendo blanco- pero vamos a poder plotearlo. Hay muchísimas cosas que por ahí nos van a dar una mano”, enumeró Paredes.

A casi un año de las elecciones municipales en Trelew los próximos candidatos a intendente estarán obligados a debatir

Sin embargo, mostraron un gran descontento respecto a la falta de quórum para el tratado del artículo 63. “La semana pasada se hicieron plenarios y se llegó a un acuerdo con el poder ejecutivo y legislativo de todos los bloques para modificarlo, se equiparó el monto a lo que vale una multa por alcoholemia, pero no sé qué pasó en el medio que Juntos por el Cambio nos dio la espalda y por eso no se trató hoy”, arremetió.

Sobre el mismo tema, Leonardo Farías, otro de los referentes, sostuvo “el señor Martín Gómez, Pablo Bustamante, nombro algunos para no hacerlo muy largo, decidieron después de Pascua que no les parecía bien y que no lo iban a votar". Y agregó, “lo que hoy nos dijeron es que se iba a comisión y se iba a tratar más adelante. Sólo se iba a tratar ahora lo que se había consensuado por unanimidad, que son las reformas, vienen a hacer un alivio, pero no es lo que nosotros fuimos a buscar”.

Merino respaldó a los concejales por las cartas documento que envió la Cooperativa Eléctrica

“Me parece que hay un montón de gente ahí que está ocupando una banca y que no tiene decisión propia. Si vos me das la palabra como concejal, como una persona que representa al Poder Legislativo de una ciudad, no te podés dar vuelta. Vos no podés estar gobernando con el termómetro social, si a la gente le es o no económico, porque cuando tengas un accidente eso no te va a servir", manifestó.

RECLAMO CONTRA UBER

En relación a la consulta sobre un cambio de dinámica en el funcionamiento de Uber, y a la posibilidad de que “dejen de existir” con las modificaciones de ordenanza, explicaron que “con lo que salió hoy no se modificaría” este servicio, y aclaró que en este caso, “se trata de un complemento” a su trabajo.

Trelew: la Justicia secuestró documentación en el Concejo Deliberante mientras se aprobaba el aumento del boleto de colectivo

DISPAROS AFUERA DE LA REUNIÓN DE UNA COOPERATIVA DE TRANSPORTE

“Desde acá el tema de la violencia la rechazamos totalmente, pero hacemos responsable a lo que es Juntos por el Cambio, a no encontrar una solución que nosotros se las planteamos y creíamos que con esto iba a bajar el descontento de los que estamos regulados, pero bueno, nos hizo una mala jugada”, reiteró el enojo con el bloque de JxC, Paredes.

En relación a los disparos denunciados ante la policía por la Cooperativa de transporte Comodoro Te Lleva, mientras distintos choferes mantenían una reunión, el taxista aclaró, “no sabemos si fue real o no, acá no llegaron denuncias. Nuestro servicio es fácil de detectar. El vehículo tiene la puerta con los números de licencia, en el techo también, todos tienen un GPS en el cual lo podés ubicar tranquilamente, lo tiene la gente del Ejecutivo, le pueden ver el seguimiento al histórico”, explicó.

Trabajadores de Uber integran una cooperativa y buscan una alternativa para "no dejar a 1.000 familias en la calle"

Y por ultimó, consideró, “se ve que no proliferó y es algún tipo de publicidad o algo, porque hemos tenido por ahí algunas que otras noticias que no fueron verdad y esta la pongo en duda, no supimos más nada que pasó”, concluyó.