"Este es un comunicado especial para Peky. Acaba de finalizar su último servicio de patrulla. A partir de ahora, comienza su retiro. Gracias por tus 10 años de servicio, gracias por todo, por tu arduo trabajo y por cuidar de todos los gendarmes", decía una voz por radio en el último día de patrulla.

El emotivo video de despedida a la perra que prestó servicios en el Escuadrón N° 37 de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) de José de San Martín en Chubut, rápidamente se volvió viral.

Alejandro Mazza, el guía de "Peky" fue quien grabó el video y confirmó que su compañera de trabajo será a partir de ahora un miembro más de su familia.

"Ahora tenerla como mascota y no como compañera de trabajo va a cambiar las cosas; ya no tendrá tantas restricciones en su comida, como se tendría que tratar a una mascota", mencionó.

No obstante, aclaró que "nunca dejará de ser una compañera y una gran compañera. Siempre fue muy cercana".

En diálogo con Canal 13, Mazza destacó: "Es emocionante y muy agradable saber que tu compañero, al finalizar tus labores, regresa a casa".

Por su parte, Darío Recabarren, jefe del Escuadrón resaltó la emocionante despedida que le hicieron frente a todos los gendarmes: "Me emociona, se nota cuando mi voz se quiebra, porque hacerlo mientras están vivos no se había hecho. En general, todas las despedidas se hacen cuando ya no están".

"La idea que teníamos era hacerlo mientras aún estuvieran vivos. No teníamos la intención de viralizarlo", concluyó.