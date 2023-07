El colegio Perito Moreno debió suspender otra vez las clases por problemas de calefacción

“El técnico que vino desde Trelew dejó encendida una caldera, de las dos que tiene el edificio y si bien la situación no era óptima, al menos había calefacción y el lunes se pudo dar clases”, contó Adriana Velázquez, directora del Instituto de Formación Docente 807, una de las cuatro instituciones que funciona en el mismo edificio.

Sin embargo, relató, el equipo volvió a apagarse durante la noche, lo que llevó a las 4 directoras a tomar la decisión de suspender nuevamente las clases en la mañana del martes 11, ante el rápido enfriamiento del edificio. Hay que recordar que en las dos semanas anteriores también suspendieron por el mismo inconveniente, que además se había vivido también a mediados de abril.

“Lamentablemente sólo tenemos comunicación telefónica con el técnico de Trelew que está a cargo del mantenimiento, no contamos con un equipo de gente en Comodoro para revisarlo y no sabemos cuáles el problema", dijo en diálogo con Actualidad 2.0.

"En este momento está funcionando de nuevo, pero se prende y se apaga y no hay certeza de cuánto tiempo funcionará. Tampoco podemos exponer a problemas de salud a los estudiantes y profesores, tenemos que ir decidiendo día a díahasta que lleguen las vacaciones de invierno”, cuestionó.

La directora dijo desconocer el motivo por el que el técnico encargado del mantenimiento es de Trelew, ya que “históricamente las decisiones se toman en Rawson y nosotros recibimos lo que nos mandan, pero no hay explicaciones. Si bien se acercó al colegio la subsecretaria de Educación y trajo a este señor, que es un gasista matriculado y aparentemente conoce la situación, “al no estar cotidianamente en el colegio no sabemos por qué se apaga. Además, los radiadores calientan sólo en la parte superior y no en la parte de abajo, por lo que parece hay un problema estructural. Es agotador, ayer habíamos empezando con muchas ganas y entusiasmo, de docentes y alumnos, pero el martes tuvimos que cortar, es abrumador”.

SE DECIDE DÍA A DÍA

La directora precisó que en el Instituto 807 la suspensión fue por la jornada del martes, pero si verifican que la caldera funciona, retomarán las actividades. Durante la mañana de este miércoles, las actividades continuaban suspendidas.

“Esto es algo que se decide día a día, si mañana hay calefacción nosotros volvemos, pero es agotador, porque no se puede planificar nada. Además, ya hemos explicado hasta el cansancio que no es lo mismo una clase presencial que en forma virtual, porque no todos cuentan con conectividad adecuada”, lamentó.

“Estamos viviendo una tragedia educativa –planteó- y no pienso sólo en mis estudiantes, que son mayores, sino en los chicos de jardín de infantes, los de primaria que necesitan aprender a leer y comprender los textos, en los chicos de secundaria. Hay que tomar en serio la agenda educativa, no sólo para arreglar la calefacción, sino en forma profunda, porque esto es lo que motiva que muchos padres, angustiados, salgan desesperados a buscar educación privada no porque sea mejor, sino porque al menos tienen clases todos los días”.

“LA OBRA ESTÁ A CARGO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN”

Por su parte, Daniel Boudargham, director de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura, refirió días atrás que la obra de refacción del colegio Perito Moreno forma parte de una licitación que encabezó meses atrás el Ministerio de Educación, por lo que indicó que desde su área no hay responsabilidad.

“En esa licitación está incluido el sistema de calefacción y desde mi área no puedo intervenir porque hay un expediente iniciado –afirmó el funcionario-. Hay un impedimento legal para intervenir desde este ámbito. Por lo que tengo entendido, se va a hacer una nueva revisión completa, de las dos calderas y todo el sistema, durante las vacaciones de invierno, para evitar este inconveniente en el resto del año”.