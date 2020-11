CAPITAL FEDERAL - Días antes de morir, Diego Maradona decidió enviarle un audio de WhatsApp a Mario Baudry, el actual novio de Verónica Ojeda. A corazón abierto, le confesó cómo la ve a su ex pareja y le hizo un pedido muy especial con respecto a su hijo, Dieguito Fernando Junior.

“Hola Mario, habla Diego, sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos, cuidala mucho, y de paso me cuidas a mi ángel que no tiene parangón con nada”, empezó diciendo el emblema de la Selección en una grabación que fue dada a conocer por Luis Ventura en su programa Secretos Verdaderos (América).

🇦🇷 #AHORA 📺 Último mensaje de audio de Diego Maradona al actual novio de Verónica Ojeda pidiéndole que cuide mucho a Dieguito Fernando horas antes de morirse #QEPD - #BuenDomingo 📽 pic.twitter.com/w2LXNaWDY3 — Infomedia 🇦🇷 (@Infomedia24hrs) November 29, 2020

Con voz bastante clara y directa, Maradona concluyó: “Mirá que yo tengo un montón de hijos pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo”. Cabe mencionar que Ojeda no se pronunció públicamente luego de la muerte de Maradona, noticia que recibió por parte de Jorge Rial el pasado miércoles 25 de noviembre.

