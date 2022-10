El adiós a una una leyenda del rock: murió Jerry Lee Lewis a los 87 años

Unas de las leyendas del rock & roll falleció este viernes a los 87 años, según informaron los medios de comunicación estadounidenses. Se trata de Jerry Lee Lewis.

El cantante y pianista era conocido por éxitos como Whole Lotta Shakin’ Going On, Great Balls of Fire, que fueron fueron incluidas en el Salón de la Fama de los Grammy, así como otras piezas como de Breathless y High School Confidential.

Si bien se desconoce la causa de su muerte, el músico sufrió en 2019 un derrame cerebral que le obligó a cancelar todos sus conciertos y apariciones públicas. Su séptima esposa, Judith, lo acompañó durante sus últimos momentos de vida y según ella, reconocía estos días no tener miedo del más allá.

El boogie-woogie y su voz, con influencias de blues y country, ayudaron a definir el sonido primario del rock & roll. En su carrera profesional cantó con Elvis Presley, Carl Perkins y Johnny Cash.

Pero hubo un suceso que marcó su vida personal y profesional: Lewis se casó con una adolescente de 13 años en 1958 cuando se encontraba de gira por Inglaterra. No solamente era una menor, sino que también era su prima segunda.

A consecuencia de la escandalosa revelación, los conciertos en tierra británica fueron cancelados. Asimismo se le prohibió actuar para la radio. También sufrió la muerte de uno de sus hijos mientras estaba al cuidado del abuelo, mientras que su otro hijo también perdió la vida en un accidente de tránsito.