El 70% de las personas con VIH en Comodoro no consigue trabajo formal

Cada 1° de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, una fecha destinada a aumentar la conciencia sobre el VIH, la importancia de la prevención y la comprensión de esta enfermedad son pilares fundamentales.

En Comodoro Rivadavia, el 70% de las personas con VIH tiene un trabajo informal ante la imposibilidad de acceder a un trabajo formal con su diagnóstico. Y que no se asocia a la enfermedad en sí, sino más al “ausentismo” producto de la misma, Así lo reconoció desde Fundación Convivir, Mirta Balcón, quién ratificó a ADNSUR.

En este marco, reconoció que muchos evitan que su empleador conozca que es positivo porque "todavía hay un recelo a tener trabajando personas con diagnóstico positivo que, creo que no viene por el hecho de que tengan miedo de que se transmitan y nada de eso, sino porque pueden llegar a asociar que presentan más ausentismo porque se pueden llegar a enfermar".

La referente dio a conocer un ejemplo que sucedió con un caso positivo en una empresa petrolera. "Estaba por ingresar a trabajar de la mano de alguien, o sea, tenía todo encaminado para el ingreso , le hacen el preocupacional y le dicen luego que no necesitaban personal. Obviamente no le dicen mirá, tenés tal diagnóstico, sino que directamente le dijeron que no".

“Él estaba prácticamente adentro porque conocía a alguien que le facilitaba el ingreso. O sea que no había otra posibilidad que no sea el diagnóstico”

Y ante estos casos, Balcón señaló que es difícil poder avanzar en una denuncia porque “si no te dicen explícitamente por qué es, no tenés un argumento como para ir a hacer una denuncia” , y recordó que “ está prohibido y multado hacer los testeos en los preocupacionales”.

Ante estas situaciones que se dan en el ámbito laboral, la referente recordó que los pacientes con VIH cuentan con una pensión del gobierno.

JUBILACION ANTICIPADA

Balcón recordó que la nueva ley implementó lo que es la jubilación anticipada para las personas con VIH con 50 años de edad y 10 años de diagnóstico, pero se busca que pueda alcanzar a los jubilados de la Administración Pública en Chubut.

“Como organización presentamos con Adriana Casanova un proyecto para que esta ley de jubilación se pueda implementar a nivel provincial. En mi caso, por ejemplo, soy empleada de la provincia y nuestro organismo previsional tiene otros requisitos para jubilarse, otros requisitos jubilatorios, así que presentamos un proyecto que tiene despacho favorable”

“Estamos esperando que se trate para modificar la ley provincial y que las personas con VIH empleadas provinciales podamos también jubilarnos con 50 años y 10 años de diagnóstico”, concluyó.