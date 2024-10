Ekatherina nació con una cardiopatía congénita detectada durante el embarazo. Sus padres, oriundos de Comodoro Rivadavia, debieron dejar la ciudad y trasladarse a Capital Federal en busca de un centro de mayor complejidad, donde finalmente nació.

Tras varias intervenciones quirúrgicas, actualmente la pequeña de 2 años presenta una insuficiencia cardíaca y se encuentra internada en el Hospital Italiano en lista de emergencia nacional por un trasplante de corazón.

La pequeña de 2 años ha demostrado ser una guerrera tras sobrellevar diversas complicaciones de salud. Sin embargo, la espera por un corazón sigue a largándose y su salud deteriorándose.

Su familia, a través de su cuenta en instagram @uncorazonparaekatherina, sigue difundiendo la campaña de concientización sobre la importancia de donar los órganos pediátricos.

“Soy Ekatherina, tengo 2 años y un problema muy grave con mi corazón. Ya no tiene fuerza para bombear. Estoy conectada a un respirador por medio de mi traqueostomía y por mis venas pasan muchas drogas que hacen que mi corazón tenga un poco más de fuerza.Tengo dos años, y todavía no pude decir mamá.Tengo dos años y todavía no corrí, no tengo fuerzas para hacerlo.Tengo dos años y todavía no pude hacer amigos afuera del hospital.Tengo dos años y todavía me falta tanto por vivir.”, escribieron en sus redes sociales en Instagram hace dos días.

"Hoy la única opción que Ekaterina tiene es un trasplante cardíaco. Ya no hay ninguna cirugía ni medicamentos ni de nada que la puedan ayudar. Lo único para que siga con su vida es un trasplante”, contó Anastasia Kravchenko, su mamá en diálogo con ADNSUR en el mes de julio pasado.