La polémica por la obra del dragado del Puerto Rawson sigue dando que hablar y suma cruces entre el Gobierno de la Provincia, la Municipalidad de la ciudad capital y los distintos candidatos, ya sea a la gobernación como a intendentes de Rawson.



Todo se inició el sábado cuando vecinos autoconvocados de Playa Unión manifestaron su rechazo al vertido al mar de los líquidos extraídos del cauce del río, los que presentaban un color similar al del petróleo. Ante la magnitud de la creciente preocupación por el impacto ambiental, el intendente de Rawson, Damián Biss, presentó un amparo para que cesen las tareas hasta demostrar si existe contaminación y en las primeras horas del lunes el que salió a responderle fue el ministro de Infraestructura de Chubut, Gustavo Aguilera.

La polémica por el dragado de Puerto Rawson se metió en la campaña: Luque y Torres fijaron posición

El funcionario afirmó que “la obra tiene el estudio de impacto ambiental aprobado” y explicó que antes de hacer el llamado a licitación “hicimos la consulta en el Ministerio de Ambiente. Si el estudio que tenía audiencia pública y estaba aprobado era válido todavía y, nos dijeron que sí. Y que había que presentar un programa de gestión ambiental antes del inicio de las obras y eso se presentó”.

Agregó que “una vez que estuvieron iniciadas las tareas preliminares, en junio, julio del año pasado, se realizó una consulta pública en función de ese programa de gestión ambiental y en la audiencia pública hubo algunas observaciones y se inició el proceso de subsanar dichas observaciones”, por ello continuó: “Surgió la necesidad de hacer una adenda en función de todas las observaciones y por eso la obra de dragado no inició el año pasado”.

Aseguran que el dragado del Puerto Rawson cuenta con estudios de impacto ambiental, una consulta pública y aprobación del Ministerio de Ambiente

Señaló asimismo que “se hicieron todos los estudios correspondientes y las mismas tomas de sedimento se enviaron al Cenpat y el Cenpat hizo todos los informes y con toda la documentación se volvió a presentar el programa de gestión ambiental en el Ministerio de Ambiente en marzo de este año y a fines de abril salió la autorización por nota para hacer el dragado y finalmente la resolución que emitió Ambiente el 12 de mayo, la 072, donde autoriza las tareas de dragado, el refulado del sector que hoy se está dragando y de la zona más interna del estuario sobre terreno en la costa sobre la zona sur”.

“EL INTENDENTE ESTABA AL TANTO”

En tanto y respecto a la cautelar presentada por el intendente de Rawson, Damián Biss, dijo este lunes por la mañana que “nosotros no tenemos todavía ninguna comunicación oficial que el recurso oficial se haya presentado” y recalcó que “las obras para nosotros continúan en función de las autorizaciones que tenemos. El intendente estaba completamente al tanto de cuando llegó la draga, de cuándo se movió, de cuándo iba a entrar la draga al agua y de cuándo íbamos a empezar las tareas” afirmó.

Y agregó: “se informó por nota el día viernes al municipio que las tareas iban a iniciar el día sábado. Todo el tema ambiental se hizo en conjunto con el municipio y el municipio estaba totalmente al tanto de la situación y de los estudios que se hicieron”.

Rawson: la Municipalidad presentará un recurso de amparo para detener el dragado del Puerto hasta que se analicen los sedimentos

ZONA PELIGROSA

Aguilera habló también de los peligros que existen para quienes se acercan al lugar donde se están realizando los vertidos. Dijo que “la empresa tiene personal de seguridad. Ha puesto cartelería pero la gente no lo respeta. Se suben al caño. Hay que pensar que, si hay algún evento, desde que uno le avisa a la draga que tiene que parar, hasta que la draga para, pasa una hora. Con lo cual es un sector al que no hay que acercarse porque ese caño no está largando agua solamente, está largando agua con sólidos, con piedras grandes. Y en caso que alguien invada la zona de seguridad puede tener consecuencias” advirtió.

Rawson: El avistaje de toninas será gratuito para los estudiantes de cuarto grado

“NO ES RESIDUO, ES SEDIMENTO”

Consultado sobre color negro que presenta el líquido que se está extrayendo, el funcionario indicó que “cualquier pozo que uno hace en la arena, en la playa o en el río que tenga más de 50 centímetros de profundidad, la arena es color negro, porque es lo natural, es el color del sedimento”.

Aunque también dijo que “es cierto que el agua del río trae distintos contaminantes producto de todo el transcurso del río, pero esa misma agua está en la playa. El mar sube, invade el estuario cruzando el puente metálico de Rawson dos veces por día, cada 12 horas va y viene el agua del mar. Es decir el agua del mar tiene el mismo sedimento que tiene el río. O sea lo que hay ahí abajo es lo que hay en la arena de la playa”.

EL DRAGADO SIGUE

Arcioni y Daniel Filmus anunciaron el llamado a licitación para la construcción de la sede del Parque Tecnológico de Puerto Madryn

Para concluir indicó que la obra “va a seguir” porque “nosotros hoy tenemos una autorización en base a todos los estudios que hizo el Cenpat. Se eligió justamente al Cenpat por el reconocimiento que tiene, por su seriedad. La empresa podría haberlo hecho con un laboratorio privado, pero no, se hizo con el Cenpat”, recalcó.

Y si bien reconoció que “es cierto que impacta ver salir de un caño agua color negro impacta”, también explicó que “el que vio el caño el sábado y fue a la playa con la marea baja el día domingo, la playa está exactamente igual que antes que el caño empiece a tirar porque es sedimento que toca el agua de mar y se dispersa y no queda nada. No es residuo. Es sedimento que está en el estuario” afirmó.



Para finalizar indicó que “más allá de los costos” que implica parar la obra, también se corre riesgo ambiental si ello sucede, al sostener que no concretar los trabajos pueden provocar que “encalle un barco con 35 mil litros de gasoil en la boca (del río) y ahí si vamos a tener un problema de contaminación ambiental”.