COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Ayer se conoció el lamentable fallecimiento de Mónica Chodil, mamá de Mónica Acuña, la joven de 22 años que desapareció en Comodoro Rivadavia el 20 de Julio de 1998. Una mujer que luchó incansablemente durante 22 años para poder encontrar a su hijo, pero desafortunadamente falleció este miércoles, luego de atravesar difíciles momentos en su salud.

Leonor Méndez, titular de la División Búsqueda de Personas, se refirió a la triste noticia, y aseguró que “es un hecho lamentable no poder haberle dado una respuesta a lo largo de todos estos años”, dijo. Y aseguró que “uno trabaja en diferentes causas que son muchas, uno trata de poder estar en todos o buscar en algunas para reabrirla o reactivarla, pero se hace muy compleja con la falta de datos y con el tiempo transcurrido”.

Méndez además, admitió que el fallecimiento “nos provocó una tristeza, creo que a todos los que han intervenido en esa causa ayer les debe haber quedado el trago amargo, de no haberle podido dar a esta mujer la respuesta que ella estaba buscando”, indicó.

Asimismo, explicó que las causas de desaparecidos en Comodoro, entre ellas la de Mónica Acuña, “están como en un descanso, porque no se tiene un nuevo rumbo, hasta que no aparece un nuevo dato o algo que nos ayude a reactivar otro punto de búsqueda, no podemos retomarlas. Por un tiempo se duermen pero no es que la causa caduque, no se cierra hasta que haya un resultado”, aseveró.