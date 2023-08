El Gobierno Nacional anunció el pago de una suma fija de 60 mil pesos, a pagarse en dos cuotas: una en septiembre y otra en octubre, destinada a empleados públicos y privados.

El titular de la cartera de Economía, Sergio Massa, fue quien hizo el anuncio. Indicó que esta suma tiene como objetivo contrarrestar los efectos de la devaluación y la inflación.

Sin embargo, ya hay 12 provincias que anunciaron que no aplicarán esta medida. La decisión no tuvo un color político determinado, ya que mandatarios provinciales peronistas, radicales y representantes de otros partidos tomaron la misma medida.

La mayoría manifestó que ya habían otorgado un bono en los meses anteriores o que habían actualizado las paritarias de manera constante, por lo que no está en condiciones de otorgar un aumento fijo no remunerativo. En tanto otros afirmaron que no cuentan con los fondos para hacer frente a este pago, según publica Infobae.

Pagarán un bono de $60.000 para trabajadores públicos y privados: a quiénes alcanzará

Las provincias que confirmaron que no pagarán el bono son : Santa Fe, Misiones, Jujuy, Entre Ríos, Neuquén, Catamarca, Tucumán, Santa Cruz, Córdoba, La Pampa, Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A esta medida se sumaron La Rioja, Mendoza y Río Negro; mientras que Chubut, Tierra del Fuego, San Luis, Corrientes, Buenos Aires y San Juan están evaluando las finanzas de sus arcas o esperando los detalles de la medida, que aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial.

"Si nosotros no tenemos la capacidad para afrontar una ayuda extraordinaria de estas características sin el respaldo de la Nación, imagínese los municipios", confesó Ricardo Villada, el ministro de Gobierno de Salta, provincia gobernada por Gustavo Sáenz, amigo y colaborador cercano de Massa.