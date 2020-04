CALETA OLIVIA (ADNSUR) - Pedro es un bebé que decidió nacer en la Rotonda Sur del ingreso a Caleta Olivia. Su mamá, Laura, describió el increíble momento que pasaron junto a su marido en la odisea para llegar rápido al hospital de la localidad.

“Yo me atendía en Caleta con el Dr. Diez; el viernes comencé con contracciones, durante cuatro días me inyectaban y me mandaban a casa; tenía fecha para después del 28, el lunes a las 21 horas fue la última vez que fui a la Guardia del Hospital de Las. Al regresar a mi casa, el dolor fue aumentando y con mi marido decidimos irnos a Caleta Olivia. A las medianoche agarramos las cosas y partimos, teníamos un Certificado para ir al médico al otro día”, relató la mujer en diálogo con Frecuencia Patagonia 99.3 MHz.

“Pasando Truncado me sentía mal; en los controles ni me paraban ,como venía con dolor, y en el desvió de ingreso de Caleta no pude más, sentía que salía y finalmente nació en la Rotonda de Diarco. Lo recibí y me lo puse en el pecho, no lloraba, tuvimos que pegarle unos golpecitos hasta que lloró y ahí nos quedamos tranquilos; nunca paramos el vehículo, nació antes con 37 semanas con un peso de 2900 grs, le faltaban unos días”.

Según detalla Voces y Apuntes, Laura contó que la situación genero una persecución de un móvil policial: “Llegamos al Hospital con la Policía que nos venía a siguiendo porque veníamos fuerte y le erramos a la calle; nos metimos en contramano, pero cuando nos vieron no entendían nada, estábamos con él bebe y llenos de sangre”.

“Nos recibieron en la guardia, lo envolvimos en una frazada, lo llevaron a Neo y a mí me internan también; estuvimos 3 días internados y ya volvimos a Las Heras", relató

La mujer agradeció a "los médicos y las enfermeras" que estuvieron "siempre acompañando y consultando si necesitaba algo, las chicas de limpieza unas genias también”.

"Mi esposo Luciano es carnicero, y ahora es Partero -dijo entre risas Laura-. Nos conocemos hace 4 años y ya tenemos dos hijos Carlitos y Pedro; fue una experiencia tremenda por suerte ya estamos todos en casa”.