Este viernes 9 de agosto, se celebra el Día Mundial de los Amantes de los Libros. En ese marco, ADNSUR dialogó con Nicolas Montaruli, vendedor de una reconocida librería de Comodoro Rivadavia, quien contó cómo se encuentra el sector este 2024 y los libros que más buscan los comodorenses.

Si bien destacó que continúa el amor por los libros, el papel del libro como fuente principal de información -en referencia a las enciclopedias- disminuyó con el avance de internet.

“Antes uno recurría a las librerías por necesidad, porque necesitaba encontrar información que no podía encontrar de otra manera, eso de cierta forma se ha ido perdiendo, pero no deja de ser un artículo cultural y que genera placer y que gusta mucho a los que disfrutamos también de la lectura. También empieza a aparecer, me parece en gran medida como una alternativa a las pantallas hoy”, explicó.

“Estamos tan dominados por pantallas por todos lados, eso notamos nosotros tanto desde la gente que viene a buscar cosas para sus hijos, como también adultos que bueno también buscan encontrar una manera de desconectar un poco y salir un cachito de la vorágine de los teléfonos”, agregó Montaruli.

CAÍDA EN LA VENTA DE LIBROS

El vendedor sostuvo que se nota la caída de las ventas en el sector. “No es un artículo de primera necesidad, sino que es más bien algo que la gente compra porque le gusta, porque le hace bien, porque le permite disfrutar de un buen rato. Cuando el bolsillo aprieta obviamente pasa una segunda lista de prioridades”.

Asimismo, sostuvo que “hay un sector en particular que es el de los jubilados, que es el que noto que más ha decaído. Eso sí, evidentemente por la realidad económica que bueno nos atraviesa a todos y así como pasa con los libros, le debe pasar también a los demás comerciantes de la ciudad”, indicó.

CUÁL ES EL CONSUMO DE LOS COMODORENSES

“Hay dos libros que es increíble, cómo se venden que son ‘Este dolor no es mío’ y ‘La Felicidad’ de Rolón que son los dos de autoayuda. Son dos libros en particular que pertenecen a la categoría de autoayuda, por lo menos para nosotros, son los que más se venden y por momentos hasta sorpresivamente”.

“Después, el “hit” hoy son los libros para chicos, porque todo el diseño a nivel editorial que hay de trabajo para chicos es muy creativo y el libro como experiencia pensada para los nenes, para jugar o viene con rompecabezas, imanes, encastre o viene con marionetas. Muchas variedades diferentes de libros, juguetes y ese sería como el el segmento de de mayor movimiento”.

Por otra parte, sostuvo que “con respecto a las novelas tenés a los autores de siempre que están y que sacan cosas nuevas y eso eso funciona muy bien. Por ahí, novela y tantas novela histórica romántica, como thriller tipo criminal y de acción que son como los dos categorías que más se mueven, por ahí un poco más autores de afuera que nacionales”.