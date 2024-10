“No es cierto lo que dice el presidente Milei, de que no hay pobreza en los sectores laborales de la Universidad -refutó, en diálogo con Actualidad 2.0-. Nosotros estamos casi 20 puntos abajo del promedio salarial de los empleados públicos. Además, estamos reclamando por el presupuesto universitario, que pare el año próximo se va a recortar a la mitad”, cuestionó.

Botto afirmó que la marcha convocada para el miércoles “es continuidad del plan de lucha que iniciamos a principio de año, cuando el gobierno manifestó que no iba a aumentarnos las partidas presupuestarias y no nos alcanzaban los fondos para los gastos comunes. Eso llevó a la marcha de abril. Y si bien parecía que las cosas se encaminaban, porque no estaban resueltas, después de que el Congreso aprobó la ley de financiamiento universitario, que es algo muy importante, el presidente dice que la va a vetar, como hizo con la con la ley de los jubilados. Dicen que el veto sería este jueves”.

Docentes de Neuquén ratificaron la marcha universitaria para este miércoles

La docente confió en que el acompañamiento será masivo desde distintos sectores de la sociedad, ya que se trata de la defensa de la universidad pública y gratuita, algo que “nos interpela a todos”.

En ese marco, advirtió que el presupuesto 2025 prevé el recorte de los gastos de todo el sistema universitario a la mitad, sobre lo que cada institución había estimado que necesitará en materia de recursos para poder funcionar.

“O sea que el año que viene estaríamos peor que a principio de 2024, así que realmente estamos preocupados”, indicó.

SALARIOS DE POBREZA

Al ser consultada sobre los dichos del presidente Javier Milei, la dirigente de ADU describió que hay muy pocos docentes con dedicación exclusiva, que sería el equivalente al trabajo de 8 horas en otros ámbitos.

En su gran mayoría, señaló Botto, los profesores trabajan con dedicación simple o semi exclusiva, “es decir que tienen 10 ó 20 horas. Claramente nuestros docentes trabajan afuera, porque no pueden vivir de lo que ganan en la universidad. Un cargo sin antigüedad a estar en 750000 pesos, más o menos. Y con zona y mucha antigüedad, puede llegar a los 900.000 pesos, para alguien que no puede trabajar afuera de la Universidad, porque tiene bloqueo de título a partir de su dedicación exclusiva. No es cierto lo que dice el presidente, de que no hay pobreza en este sector”.

“Siempre se puede encontrar gente que lo está pasando peor y de hecho cada vez hay más, pero nosotros hacemos el reclamo que nos corresponde”, insistió la docente. “Estamos casi 20 puntos abajo del resto de los empleados públicos, o sea, nosotros nos aumentaron menos”.

Por otro lado, advirtió que el reclamo no es sólo salarial, sino también para que se garantice el presupuesto para cubrir los gastos de funcionamiento, como el mantenimiento de los edificios, el pago de los servicios de electricidad, gas, Internet, etc”.

Botto aseguró que ante el reclamo no se puede plantear la posibilidad de arancelar las universidades públicas, o que vendan servicios, como si fuera una empresa, citando expresiones del gobierno.“Me parece que le está errando un poco al análisis, a menos que lo quieran reducir simplemente a ‘no me dan las cuentas y a mí la educación no me importa’, que es contradictorio con lo que aseguran, de que supuestamente sí les interesa”.

Los salarios docentes se vieron recortados por el FONID (Fondo Nacional de Incentivo), cuya quita impactó sobre el Colegio Universitario Patagónico. Por otro lado, describió que desde diciembre no se modifica la garantía salarial, que es un monto que equipara los salarios.

“Depende de quién haga el cálculo y el período en que se tome, pero los salarios quedaron entre un 48 y un 55% por debajo de la inflación. Creo que el gobierno tiene que salir con una oferta razonable, para darnos un marco de trabajo y tranquilidad para dedicarnos a estar en el aula y enseñar, que es lo que nos gusta, en lugar de organizar marchas”.

CONFIANZA EN QUE LA MOVILIZACIÓN FRENE EL VETO PRESIDENCIAL

La docente expresó su confianza en que la ley de financiamiento pueda sostenerse con el apoyo de los dos tercios de los diputados y senadores, para evitar que se repita el resultado que se dio con la ley de jubilaciones.

“Creo que, si la gente sale a la calle y le muestra al presidente que le interesa la educación, tengo la esperanza de que no vete, o que la movilización sea un apoyo para diputados y senadores para que insistan con la ley rechacen el veto. Por eso invitamos a toda la ciudadanía a movilizarse en todas las sedes universitarias del país”, concluyó.