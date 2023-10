El pasado martes, ocurrió un accidente laboral en la Patagonia. Un joven de 19 años trabajaba sobre un monumento pero se le cayó encima y tiene graves heridas.

El hecho sucedió en la ciudad de Las Heras, Santa Cruz. Cabe señalar que el Monumento al Tehuelche había sido inaugurado el pasado viernes 6 de octubre y se estaban realizando tareas de relleno de hormigón, cuando ocurrió el accidente. De esta manera, el obrero del municipio local se encuentra en el hospital.

Por su parte, Romina, una tía del joven herido, habló sobre su estado de salud. “Para aquellas personas que me preguntan por mi sobrino Misael, está en quirófano se le reventó el vaso, está con una hemorragia grande, tiene comprometido su riñones y su carita desfigurada", expresó la mujer en redes sociales.

En tanto, Gabriel Guaitima, titular de Obras Públicas del municipio, dio detalles de la situación. “Se estaba terminando, el montaje ya estaba, lo que nos habían pedido los que hicieron la obra de arte era llenarlo con hormigón. Nos indicaron el lugar que teníamos que cortarle, que era en el hombro y desde ahí teníamos que llenarlo todo completo de hormigón”, expresó.

“No hubo fisura, no hubo absolutamente nada y ahora en el tema del llenado algo pasó que todavía no lo sabemos nosotros, no lo saben los técnicos, pero la cosa es que cedió”, reveló Guaitima.

Además, se refirió al accidente laboral y sostuvo que “lo que más me duele en este momento es que tengo uno de los chicos que trabaja con nosotros se lastimó feo y en este momento está en quirófano”.

Asimismo, criticó a quienes se burlaron en redes sociales e hicieron “memes” de la situación. “A quienes realmente amamos Las Heras nos duele, no tendría que haber sucedido pero son cosas que pueden llegar a surgir, pueden llegar a pasar y esperemos que salga todo bien en la cirugía”, concluyó.