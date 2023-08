De qué murió el reconocido asesor de moda, Mariano Caprarola

Este jueves por la tarde, se conoció la triste noticia de la muerte de Mariano Caprarola, reconocido asesor de moda y panelista del programa La Jaula de la Moda, que se emite por Ciudad Magazine.

El hombre de 49 años padecía una insuficiencia renal, luego de una mala praxis realizada por el cirujano Aníbal Lotocki.

El ex panelista de La Jaula de la Moda estaba internado desde el lunes en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, y se descompensó en medio de un procedimiento.

Había sido uno de los pacientes afectados por Aníbal Lotocki, el médico acusado por Silvina Luna, quien está internada hace dos meses en terapia intensiva.

Sufría de hipercalcemia, como Silvina Luna, esto ya le había ocasionado complicaciones en 2021, cuando contrajo Coronavirus y tuvo que ser internado.

El periodista Ángel de Brito reveló la causa de muerte del productor de moda: "Caprarola murió de un shock hemorrágico que desencadenó en paro cardíaco".

Y detalló que se encontraba internado para hacerse estudios de rutina para controlar la hipercalcemia producto de un procedimiento hecho por Aníbal Lotocki. "Otra víctima más", sentenció de Brito.

UNA DENUNCIA QUE SE VIRALIZÓ

Tras su fallecimiento, en las redes sociales se reflotó una denuncia que el panelista había realizado en marzo de 2022, el panelista recurrió a sus redes sociales para hacer otra denuncia que lo paralizó.

Contó que dejó a su perro en una guardería para cumplir con un viaje al exterior, y se lo devolvieron con evidentes signos de maltrato. Al cabo de pocos días de ese suceso, el animal murió.

“Los delincuentes mataron a mi perro, mi bebé. Les pido justicia a la gente, que me ayuden. El perro fue agredido y hoy se nos murió en el peor de los estados. No quiero que pase nunca más esto. Quiero que este lugar no tenga más perros al cuidado”, sostuvo entre lágrimas.

Caprarola despidió a su bulldog francés con un mensaje donde exigió justicia: “A Benicio nos lo devolvieron maltratado y completamente lastimado. Hoy murió y el dolor es inexplicable. Estoy desesperado. Necesito que esto llegue a la mayor cantidad de personas posible y me ayuden compartiendo".