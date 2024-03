De las 120 cámaras de seguridad que hay en las calles de Comodoro, solo funcionan "seis o siete"

Este miércoles, el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, habló sobre los hechos de inseguridad ocurridos durante las últimas semanas en Rada Tilly. También se refirió a las cámaras de seguridad que funcionan en el centro de monitoreo de Comodoro Rivadavia. En este marco, reveló que de un total de 120 cámaras de seguridad en Comodoro solo funcionan "seis o siete". Además, indicó que "no tenemos monitoreo en Comodoro".

Respecto a los robos en la villa balnearia, Iturrioz reveló que “fueron cuatro hechos realizados por la misma pareja de personas, una mujer y un hombre que obviamente se trasladaron de Comodoro, vieron la situación propicia para delinquir y así como delinquieron fueron atrapados. Están detenidos”. “Se generó cierto estupor en la comunidad radatillense. Se que quieren tranquilidad pero no es que fue un grupo de personas a delinquir de modo aleatorio, fueron dos personas y hoy están detenidos”.

En este sentido, el ministro reveló que intensificarán los controles en los accesos a la ciudad. “Nos juntamos con Mariel Peralta, se lo ofreció la intervención de la APSV (Agencia Provincial de Seguridad Vial) para la entrada de camiones que tenga mayor contador de acceso”.

LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA

Respecto a las cámaras de seguridad, el ministro chubutense aseguró que “están trabajando consiguiendo el financiamiento y por eso es uno de los motivos por los que se acude a la emergencia de seguridad. El problema con la cámara del sistema de vigilancia y todos los insumos son importados y el precio varía casi a diario”.

“Cuando se hace una licitación pública se le pide al proveedor que gane la licitación, que mantenga el precio por un determinado margen temporal, claramente es mínimo 90 días. Bueno, actualmente no se puede hacer eso, nadie cotiza que debe mantener un precio por 90 días, porque la situación económica financiera es muy volátil. Nos pasó con los chalecos antibalas, habíamos comprado una cierta cantidad que venía de la gestión anterior, cuando fuimos a pagarlos nos alcanzaba un poco más de la mitad. Es complicada la situación, por eso necesitamos que se acorten los plazos burocráticos que traban las compras”, señaló.

Respecto a la cantidad de cámaras a comprar, aseguró que “la gente que hizo la evaluación, que es una empresa reconocida de consultoría a nivel internacional, no habla de cantidad de cámaras, sino de puntos”. “Les proveímos el mapa del delito, con el mapa del delito establece los puntos y en cada punto va entre dos y cinco cámaras. Lo máximo que hay es un quíntuple, que son cuatro cámaras direccionales apuntando en sentido opuesto, cubriendo todo y un domo. Nunca te hablan ellos de cámaras hasta que no esté terminado el trabajo”, añadió.

Asimismo, indicó que no hay un tiempo estimativo para la colocación de las cámaras de seguridad, además explicó que “el financiamiento depende de organismos internacionales. Todos saben que la Nación no realiza aporte de dinero a la provincia. La provincia tiene sus arcas exhaustas y obviamente todo eso son los sistemas de videovigilancia posibles son extremadamente onerosos”.

LA SITUACIÓN EN COMODORO

En tanto, sostuvo que de las 120 cámaras de seguridad que hay en las calles de Comodoro Rivadavia, solo funcionan entre “seis y siete”. “Hicimos una recorrida por el centro de monitoreo y no se puede usar mucho, es un edificio venido abajo, sin cámaras, con el personal que le decían que no vaya a trabajar porque no tenía cámaras para mirar. El centro de monitoreo de Comodoro estaba destruido, abandonado”, explicó Iturrioz.

“Para la velocidad demográfica que tiene como hoy, la extensión territorial, sobre todo siete cámaras o seis que funcionan más o menos un día y el otro día dejan de funcionar, es la nada misma. De esta manera, el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut aseguró que “no tenemos monitoreo en Comodoro” y “dependemos de cámaras particulares”.

“Por eso también se va a sacar la ley para que los vecinos puedan adherir al monitoreo, que nos colaboren en eso”, agregó. En este sentido, remarcó que la idea es que aquellos que “tengan cámaras direccionadas a la vía pública, que vengan a que sean conectadas a los centros de monitoreo”.