El pasado sábado 14 de enero, nació el amor en un recital de Rodrigo Tapari, durante la Fiesta Nacional del Atlántico Sur, cuando un joven se enamoró en pleno show en Playa Unión.

Se trata de Cristian, quien asistió al recital de cumbia junto a sus amigos, se deslumbró con una joven que le gustó mucho, pero no juntó coraje para acercarse a hablarle y luego quiso volver a encontrarla por redes sociales.

Así fue como decidió pedir ayuda en Facebook, en el grupo Feria Plaza España, para probar suerte y encontrarla.

“Anoche fuimos con mis amigos a ver a Tapari y quería preguntar si alguien sabe quién es la bombera morocha de flequillo que estaba en el anfi. Me enamore y no le pregunte su nombre porque no me anime”, comentó.

La publicación se viralizó y entre los comentarios, estaban los que ayudaban al joven poniendo “puntitos” (modalidad utilizada en los grupos para evitar que un posteo se pierda entre los otros); y también quienes se divertían con la situación, deseándole éxitos al joven.