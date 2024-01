El pasado miércoles 13 de diciembre de 2023, el Gobierno anunció la quita de subsidios al transporte público, el gas, el agua y la luz. Cabe recordar que la medida había sido anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, en el marco de una conferencia de prensa.

“Nos referimos a subsidios en transporte y en los servicios públicos, en la energía, la luz, el agua y el gas”, expresó. Además, sostuvo que su objetivo es mejorar en los ingresos fiscales a partir de la reducción de los subsidios. “Hay cuestiones que requieren un tiempo más por la propia dinámica y cuestiones operativas, pero entendemos que a partir del 1° de enero se va a dar este esquema de cambios en materia de subsidios”, aclaró.

En este sentido, tan solo tres días de comenzar el 2024, el Gobierno dio a conocer un llamado a audiencias públicas para el aumento de las mencionadas tarifas. De esta manera, las tarifas podrían tener un fuerte aumento. En este marco, se dio a conocer cuáles son los objetos a tener en cuenta que más consumen luz en una casa.

CUÁLES SON LOS ELEMENTOS QUE CONSUMEN MÁS ENERGÍA

Un aire acondicionado central tiene un promedio de 3000-3500 vatios, sin embargo se puede apagar cuando no hay personas en la casa; mientras que el termotanque llega a 1125 vatios, sin embargo para evitar un gasto de energía, se debe usar menos cantidad de agua caliente y baja temperatura del agua.

Por otra parte, el secarropas tiene un promedio de 2790 vatios; un secador de pelo, 1500-2000 vatios y una estufa eléctrica, 1900 vatios. Además, la lavavajillas tiene un promedio de 1800 vatios; una cafetera, 1317 vatios; un microondas entre 800-1000 vatios y una heladera 225 vatios.

Por otra parte, los equipos de audio, tienen una potencia promedio de 100 a 200 vatios. Mientras, que los ventiladores tienen entre 6-40 vatios. Sin embargo, se recomienda apagarlo cuando se termina de usar o usar uno que tenga temporizador para evitar dejarlo prendido en la noche.

Asimismo, los lámparas tienen 60 vatios; en tanto, un televisor tiene un promedio de entre 2-54 vatios; sin embargo, es aconsejable modificar la configuración de energía, para evitar mayor consumo.

También, un acuario para peces alcanza un promedio de 150-200 vatios; mientras que una computadora de escritorio llega a 60-300 vatios, aunque si bien no consume mucha energía, se puede acumular durante un año. De esta manera, es necesario conectar los aparatos a un prolongador o “zapatilla” para apagarlo todo cuando no se usa. Por otra parte, el módem de internet tiene un promedio de 5-17 vatios, sin embargo se puede apagar durante la noche y cuando todos están durmiendo, al no utilizarse.

CÓMO SABER CUÁNTA ENERGÍA CONSUMEN MIS ELECTRODOMÉSTICOS

Es necesario conocer cuántos kilovatios-hora (kWh) usan los objetos. Cabe aclarar que kWh es la medida para conocer cuánta energía consumís en un periodo de tiempo. De esta manera, cada objeto o electrodoméstico presenta una clasificación que mide la cantidad de watts de energía que utiliza.

En el caso de un horno, puede llegar a una potencia de 2.000 watts, o 2 kilowatts. De esta forma, si se utiliza por 30 minutos, se puede hacer la siguiente cuenta: 2 kilowatts x 0,5 horas = 1 kilowatt/hora (kWh) de energía utilizada. En tanto, para conocer cuántos kilowatts/hora usa un objeto, se debe calcular el tiempo utilizado por día y luego multiplicarlo por su potencia nominal.