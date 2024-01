El secretario de Infaestructura del Municipio de Comodoro Rivadavia, Luis Romero, realizó un balance de las obras que dependen de financiamiento nacional y que quedarían paralizadas a partir de la reducción de fondos dispuesta por el gobierno de Javier Milei. Si bien algunas ya estaban detenidas o no se habían iniciado, hay un alto riesgo de que esos proyectos queden definitivamente descartados.

El emisario cloacal de zona norte es una de las obras que fue licitada y adjudicada, pero que tuvo un breve inicio a comienzos del año pasado y quedó rápidamente detenida. En torno a ese proyecto puntual, el funcionario detalló que en su momento fue gestionado por el Municipio ante Nación, pero luego se hizo cargo de la licitación el gobierno provincial, por entonces a cargo de Mariano Arcioni.

Aumento de pasajes de colectivos: ¿Cuánto salen a los destinos más elegidos desde Comodoro?

“Nosotros quedamos sin injerencia en la ejecución, pero en poco tiempo empezó a tener un déficit de gestión desde la provincia para generar los pagos correspondientes y la empresa levantó el campamento y dejó la obra”, dijo Romero, en diálogo con ADNSUR.

“A nosotros como municipio nos trajo una afectación importante, porque esa obra comenzaba en km.5, para unir los desagües cloacales con el emisario en km.8 -detalló-. Eso motivó la rotura de calles, pero al quedar abandonada la obra tuvimos que salir a cubrir el reclamo de los vecinos para volver a reparar. Eso fue lo que pasó con esa corta obra, que era algo muy necesario para la ciudad, que en el verano tiene muchas playas inhabilitadas por el vertido de aguas cloacales”.

Disparos, rehenes, dinero que voló por el aire y alimentos repartidos entre la gente: a 22 años del asalto a La Salteña

El funcionario lamentó la situación y anticipó que no ha habido ninguna señal desde el gobierno nacional en torno a este tipo de proyectos, por lo que, según expresó, “veremos cómo se retoman las gestiones desde Provincia y Municipio por este tipo de proyectos. Dentro de la definición de Milei, por ‘todo o nada’, esta obra está licitada, adjudicada e iniciada, por lo que debería tener continuidad, pero hoy todas las ventanillas del gobierno nacional están cerradas y no sabemos qué va a pasar, dentro de una gran incertidumbre”.

ADIÓS AL CAMINO PETROLERO. ¿SE HARÁ EL PLUVIAL DE LA AVENIDA CHILE?

En igual sentido, Romero mencionó que otro proyecto que no tendría posibilidad de iniciarse es la obra del ‘camino petrolero’, que, si bien fue licitada y adjudicada, no tuvo un inicio de formal de obra, por lo que hoy no tendría chance de iniciarse. “Esa obra tenía financiamiento de Nación, pero según los dichos de Milei, no empezaría nunca”, lamentó.

Corte de agua en los barrios de zona sur y centro de Comodoro

De todos modos, el funcionario aclaró que hay compromisos contractuales de por medio, por lo que se deberá evaluar cada situación en particular.

En relación con el pluvial de la avenida Chile, que al igual que el emisario de zona norte había sido adjudicado a la empresa Fabri, el secretario de Infraestructura expresó que ésta forma parte de un sistema de obras planificado tras el temporal de 2017, entre los cuales ya se ha ejecutado el reservorio número 4.

“La no finalización de obras de carácter hídrico trae problemas que agravan la situación previa -dijo, en referencia a la importancia de que haya concluido la obra del reservorio-. Estas obras tienen la modalidad de que Nación paga directamente a las empresas constructoras, no es que haya una cuenta del municipio a la que llega la plata. La Municipalidad hace la inspección, pero el gobierno nacional debe pagar directamente a la empresa”, precisó.

Qué actividades culturales tendrá Comodoro para este verano 2024

Romero aseguró que la obra del pluvial de avenida Chile “está en marcha en gabinete, porque el ítem 1 es la elaboración del proyecto ejecutivo y esto lleva un tiempo, por las interferencias de cañerías y cableado que puede haber en la zona.

“Esto es lo mismo que se hizo con el Reservorio 4, con la elaboración del proyecto ejecutivo que, en el análisis propio del terreno, puede llevar a introducir cambios en el proyecto inicial”, explicó.

Romero también aseguró que el Estadio del Centenario tendrá continuidad, ya que se ha asumido su finalización con fondos municipales y detalló que la estructura del techo está repintado y preparado para su próxima conclusión, con la terminación de los esquineros.

Desaparición de Iván Torres: un ex juez de Comodoro a punto de ir a juicio por errores en la investigación para dar con el joven desaparecido

“Hay detalles que a veces no se conocen, por ejemplo, el suelo tuvo que ser recambiado porque las grúas necesarias para colocar el techo son de gran porte, de 40 toneladas, -comentó-. Es una obra especial y ha demandado una logística de gran escala y el municipio, a partir de la renegociación del contrato con Nación, ha tomado la responsabilidad de terminarlo”.

OBRAS CON FINANCIAMIENTO LOCAL: ¿QUÉ PASARÁ CON EL CANAL DE LA AVENIDA ROCA?

Por otra parte, Romero enfatizó la importancia de priorizar los proyectos que serán financiados con recursos municipales:

“Nosotros estamos rearmando un esquema de obras con prioridad alta en la infraestructura básica de servicios, para llegar con redes de agua, cloacas, electricidad y gas, que son las necesidades prioritarias que atenderá la gestión. No es que no se entienda que el espacio público es importante, pero en esta escala de la esfera pública es como cualquier economía, desde la doméstica, en la que hay cuidar el uso del recurso”.

Detuvieron a un hombre por intentar entrar por la fuerza a un restaurante de Comodoro

En ese marco, explicó que el intendente, Othar Macharashvili, está revisando proyectos que tienen avances en redes de servicio, pero que requieren actualización de costos.

En otra de las obras con financiamiento municipal, precisó que el ensanche en las bocacalles de la avenida Roca resta sólo concluir en el cruce con avenida Kennedy, habiéndose concluido las demás intersecciones.

“Los demás cruces están todos terminados -ponderó-, nosotros trabajamos con el proyecto ejecutivo del canal y esta obra nos sirvió como atenuador, para que el agua no tome tanta velocidad al llegar a secciones insuficientes, como la del cruce de Roca y La Nación”.

Los services para autos en Comodoro aumentaron "un 52%" en un mes: ¿Cuánto sale ahora?

En cuanto al tramo por concluir, Romero anticipó que se debe evaluar si se rescindirá el contrato o podrá retomarse, ya que las redeterminaciones de precios hacen hoy muy compleja la posibilidad de construir, debido a la rápida evolución de los precios de los materiales necesarios para la construcción.