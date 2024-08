Una familia del barrio Laprida, en la zona norte de Comodoro Rivadavia, sufrió un brutal ataque contra su mascota. Su vecina le arrojó agua hirviendo al animal y ante la falta de recursos económicos, pide ayuda para poder cubrir sus gastos médicos.

“Lo que ven de marrón, no es barro, es lo quemado que tiene”, contó Gabriela Rasgido, una rescatista independiente sobre el cruel ataque que sufrió el perro.

“No entiendo por qué tanta maldad. Lo bueno es que camina solo, pero no sé si lo puede ni tocar, pobre animal. La familia no tiene medios económicos para pagar. ¡Les pedimos su colaboración, por favor, para ayudar al gordo!”, explicó a través de una publicación.

Le robaron el perro a un paciente oncológico y pide ayuda para recuperarlo: "Él me ayuda a tener fuerzas para vivir"

La rescatista puso a disposición su cuenta en la Veterinaria Roca para que el animal sea atendido ante la urgencia.

Quienes puedan colaborar económicamente para cubrir sus gastos, pueden hacerlo a través del siguiente alias: GABIMILA96.