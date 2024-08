En el contexto social y económico actual de Argentina, el sector hotelero-gastronómico enfrenta dificultades que repercuten en el empleo de trabajadores. La disminución del consumo, junto con el aumento de los costos fijos, llevó al cierre de varios comercios en Comodoro Rivadavia y la región, generando una preocupación creciente sobre la estabilidad laboral en esta industria.

La crisis económica ha impactado directamente en los trabajadores, quienes enfrentan la incertidumbre de perder sus puestos debido a la reducción de la actividad y la competencia entre los establecimientos que aún se mantienen abiertos.

En este marco, ADNSUR dialogó con Juan Cembellín, secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) en Comodoro Rivadavia para conocer cómo es la situación laboral de los empleados en la región.

“Lamentablemente durante la primera mitad del año tuvimos importantes bajas -una veintena- pero también hay que decir que dentro de nuestra actividad, cierra un comercio y abre otra persona que quiere introducirse en el mercado de la gastronomía. En este último tiempo proliferaron las hamburgueserías, cervecerías, locales de comidas rápidas", indicó Cembellín.

Y agregó: "Tuvimos despidos de trabajadores, aunque no fue tan significativo como pensamos en un momento que iba a ser. No obstante, la actividad mermó teniendo en cuenta que la gente lo primero que ajusta es la parte de recreación y diversión. Si antes una familia salía a cenar dos o tres veces al mes, ahora lo hace una y en algunos casos no sale. Eso hizo que el mercado se haya ajustado.”

A pesar de la difícil situación, Cembellín se mostró optimista al afirmar que “la actividad ha tenido bajas, pero también hemos visto que algunos comercios se reactivan".

"Creo que hemos llegado a un piso y estamos a la expectativa de que esto empiece a levantar", afirmó. Sin embargo, enfatizó que la recuperación del sector depende en gran medida del poder adquisitivo de la población.

"Si la gente no tiene plata en el bolsillo, es muy difícil que la actividad repunte", dijo subrayando la necesidad de un cambio en la situación económica general para que el sector gastronómico pueda recuperarse.

Bolsa de trabajo dinámica

En otro orden, Cembellín se refirió a la actividad dentro de la UTHGRA y comentó que el sindicato cuenta con una bolsa de trabajo que en el último tiempo creció un 25% respecto del año pasado. Lo que indica un aumento en la cantidad de personas que buscan empleo debido a despidos y cierres de establecimientos.

“Hemos tenido unos 150 a 200 despidos registrados, pero también se han reactivado algunos comercios”

Pese a ello, la situación de los trabajadores no registrados es una preocupación constante.

"Hay una importante cantidad de trabajadores no registrados que, por supuesto, no entran en nuestras estadísticas", agregó, lo que complica aún más la situación laboral en el sector.

Con el cierre de las paritarias del año 2023/2024, el sector tuvo un impacto del 283% de aumento.

“Nos gustaría decir que este número es importante, pero el poder adquisitivo de la gente decayó y estimamos que para el periodo del 2024/2025 y en función de la inflación que se proyecte, podamos lograr equiparar por lo menos la pérdida de salario que tuvimos”, expresó.

Actualmente, por ejemplo un mozo, percibe un sueldo bruto de aproximadamente un millón doscientos mil pesos que se traduce en 970 mil pesos de bolsillo. Esto apenas alcanza para cubrir el costo de vida", dijo Cembellín.

Propinas digitales

Respecto a la disposición emitida por el Gobierno Nacional que autoriza a pagar las propinas a los trabajadores gastronómicas a través de medios digitales, Cembellín opinó que “estamos de acuerdo con que se puedan cobrar propinas a través de QR, pero necesitamos ver la reglamentación, ya que esto podría modificar el artículo 113 de la Ley de Contrato de Trabajo, excluyendo la propina del salario".

Este cambio podría tener un impacto significativo en los ingresos de aquellos que dependen de las propinas para complementar sus sueldos.