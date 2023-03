Creer o reventar: fue a un cementerio y vio como un ataúd comenzó a prenderse fuego solo

Salta (Redacción Voces Críticas) El pasado viernes, un hombre visitó un cementerio y quedó en shock cuando observó el momento donde un ataúd comenzó a levantar fuego sin aparente ayuda de nada a su alrededor y dejando los restos cadavéricos expuestos.

El hecho sorprendió al vecino de Tartagal, Salta, quien filmó el hecho mientras el fuego reducía la madera del cajón a carbón junto con el cuerpo. Varias personas se descompusieron por causa del olor. El ataúd se encontraba en medio de los nichos.

Luis Pecho, gerente de servicio sociales y cementerios, explicó los motivos de lo que se viralizó en las redes. Según lo explicado en el programa Mosconi TV, se tomó la decisión de incinerar el ataúd vacío a raíz de un olor nauseabundo que provenía del mismo, y luego de notificar a la familia. "Se sentía un olor distinto, un mal olor, y bueno, revisamos, buscamos de dónde provenía eso, y nos dimos con esa situación, entonces notificamos a la familia y repusieron el ataúd", contó.

En vista de ello, se optó por prender fuego el ataúd en desuso. "Como estaba vacío, en desuso y usado, nosotros procedimos a quemarlo, no podemos quedarnos con eso, era una cosa que para nosotros no tenía mayor importancia, como no tenemos personal para que haga ese trabajo, lo hizo el doliente", expresó.

Por último, denunció que son víctimas de un continuo vandalismo. "Todas las semanas nos roban, hasta los mismos empleados son agredidos por esa clase de gente", concluyó.