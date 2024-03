Crecen los puestos para mujeres en el terreno petrolero: mecánicas, soldadoras, manejan traffic, camiones y hasta zamping

En los últimos años las mujeres vienen ganando terreno en todos los ámbitos laborales y es notorio su crecimiento en el sector petrolero. Un lugar que antes era exclusivo para hombres, hoy abre espacio para que miles de puestos laborales sean ocupados por ellas. La realidad en el sector ha mutado abruptamente, en solo dos años las mujeres han ido ocupando espacios, roles y cargos en distintas empresas. Y hoy, solo en trabajos operativo de base y yacimientos, llegan a alcanzar casi 3 mil.

El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) reveló en el 2022, que ya había una mayor participación de mujeres en la industria hidrocarburífera que llegaba al 18,1% en las áreas soporte a la operación petrolera, pero no en yacimientos y cargos directivos. En los directorios de las empresas, la participación llega al 5%. La mayoría se desempeñaba hasta entonces en áreas como Recursos Humanos, Comunicación o Finanzas, pero no en el campo. Pero esa realidad ha cambiado y hoy son miles las mujeres que trabajan directamente en yacimiento con largas jornadas laborales.

CERCA DE 3 MIL MUJERES EN LOS YACIMIENTOS

"Hoy estamos en 2700 mujeres en la industria en la cuenca y hace dos años atrás eran solo 1000, para lo que es este rubro, la demanda que lleva y las tareas que se tiene que realizar es un montón. Esto quiere decir que vamos bien con el trabajo que realizamos día a día", afirmó a ADNSUR Mariana Cofré, a cargo de la Secretaría de la Mujer y la Familia del Sindicato de petróleo y gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Claro que también hay otras mujeres con otras jerarquías que están enmarcadas en otro convenio colectivo de trabajo, como ingenieras, gerentas y cargos jerárquicos. Pero la gran mayoría hoy están conduciendo traffic para trasladar al personal a diario, al mando de camiones de gran porte, maniobrando zamping, manejando torneros de gran tamaño y hasta a cargo de una planta de gas. "Las mujeres tienen variedad de funciones en el rubro, como son los servicios especiales, en set de fracturas, laboratorios", dijo.

También en la base de las empresas hay quienes desempeñan tareas de maestranza, seguridad, catering, pero el gran porcentaje está en el campo, donde además hay mujeres mecánicas, soldadoras y cada vez son más.

"Estamos trabajando con la incorporación de la mujer en el petróleo en diferentes capacidades y posibilidades que puedan tener, también sobre la igualdad de condiciones y de trabajo, es algo que va a llevar mucho tiempo porque hay otras situaciones que pueden generar que no haya igualdad, como por ejemplo por cuestiones físicas de fuerza, es lo único que nos diferencia hoy en este cambio", detalló.

Cofré reveló que incluso hay en el ámbito la primer mujer que maneja una planta de gas en Rincón de Los Sauces, y otra trabajadora de Neuquén que es tornera de tornos mecanizados muy grandes, la primera en Latinoamérica. "Todo depende de la oportunidad que se les de a las mujeres y poder mostrar que se puede".

La mayoría de las mujeres que van a los yacimientos comienzan su día laboral a las 4 de la mañana haciendo la misma jornada de más de 12 horas, como cualquier otro trabajador.

LAS OPORTUNIDADES POR CAPACIDAD Y CONOCIMIENTO

Desde el Sindicato Petrolero aclararon que en el sector no se trabaja ni se busca avanzar sobre el "cupo femenino" para poder seguir incorporando a las mujeres. "Creemos que se debe trabajar en la igualdad de condiciones y que no sea porque lo rige alguna ley, no es tan válida como la posibilidad de demostrar conocimiento y capacidad. A nadie le gustaría estar en un lugar porque hay una ley que dice que tengo que estar porque eso genera un malestar, sino también ante los demás le quita algo de validez y al mismo tiempo no se crece".

Y reconoció que se trata un rubro "duro", donde hay que adaptar algunas cuestiones, porque estaba pensado solo para hombres. "Tenemos muchas mujeres, incluso hay una empresa comoa AESA donde se hizo un trabajo de escuelita y entraron unas 600 mujeres, y tuvimos que acondicionar el lugar. Hay muchas mujeres que duermen en el yacimiento, pasan muchos días y su presencia ha modificado las cuestiones de conducta, higiene de los hombres". Pero aseguró que en algunos lugares todavía cuesta.

"La mujer es madre y es quizá la que puede faltar porque un niño se enfermó, esa a veces dificulta para que las empresas vayan incorporándolas porque saben que va a haber ausentismo, esto a veces complica pero confiamos en ir sumando mujeres".

También se trabaja en la cuestión del trato, que claramente es una cuestión cultural y es necesario darle seguimiento de ambas partes porque es algo nuevo. “Es el compañero el que se puede sentir mas invadido, hoy tiene que ser mas respetuoso, dejar las cosas más ordenadas porque ya cuando hay una mujer van cambiando cosas pero siempre son positivas, por eso trabajamos este cambio junto con las empresas”, reconoció la secretaria del gremio.

"Se habla mucho de esto y apostamos a que va a seguir en crecimiento constante porque hay una demanda muy grande y es un rubro donde evoluciona constantemente, y por eso se exige la capacitación de tanto mujeres como hombres", finalizó Cofré.