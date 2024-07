Crecen las estafas virtuales en Neuquén en nombre del EPEN

Desde el Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN) se emitió un comunicado oficial debido al creciente número de intentos de estafas detectados en la región. Según detallaron las autoridades, los delincuentes utilizan diversas metodologías para engañar a los clientes, haciendo uso del nombre del ente y tratando de obtener información personal o solicitar pagos indebidos.

Las estafas se han registrado en múltiples localidades de la provincia, incluyendo recientes incidentes en Villa La Angostura, Caviahue, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Centenario, Rincón de los Sauces, Añelo, San Patricio del Chañar, Piedra del Águila, Santo Tomás y Senillosa. En estos casos, los estafadores se hacen pasar por empleados del EPEN a través de llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp, ofreciendo falsas soluciones a problemas inexistentes con el servicio eléctrico.

Murió un trabajador petrolero en un accidente en Vaca Muerta

Una de las modalidades reportadas involucra el envío de enlaces fraudulentos, supuestamente para resolver problemas técnicos o evitar cortes de energía, pero que en realidad tienen como objetivo acceder de manera remota a los dispositivos de las víctimas y robar información personal.

En el comunicado oficial, el EPEN enfatizó que no realiza llamadas solicitando información personal, códigos o enlaces virtuales. Además, subrayaron que su personal y vehículos están debidamente identificados, y que solo acuden a domicilios en casos específicos de reclamos previamente solicitados.

Se conoció la identidad del trabajador petrolero que falleció

"Es fundamental para la seguridad de nuestros clientes no compartir datos personales, contraseñas ni información sensible con terceros o sitios web no oficiales", destacaron desde el ente provincial.