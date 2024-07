Desde las primeras horas de este miércoles, vecinos de San Patricio del Chañar bloquearon la Ruta 7 y todos los accesos a la localidad, en una protesta contra la inseguridad. La medida provocó un caos vehicular significativo, especialmente en el tránsito hacia Vaca Muerta, afectando tanto a trabajadores como a residentes locales.

Lorena, una de las manifestantes, explicó en diálogo con LU5 que la comunidad exige más personal y recursos policiales. "Con respecto a Vaca Muerta y el tema de las chacras, los trabajadores golondrina que vienen aquí han aumentado. La cantidad de policías que había hace cinco o diez años ya no es suficiente para la población actual", señaló.

El lunes, algunos comerciantes y autoridades municipales y policiales se reunieron, pero la falta de respuestas concretas llevó a los vecinos a radicalizar su reclamo. "Decidimos hacer este corte total en la ruta porque no podemos seguir esperando", dijo Lorena.

El bloqueo comenzó a las 5 de la mañana en la picada 4, pero rápidamente se extendió a otros accesos en los alrededores de San Patricio del Chañar, incluyendo los accesos este, oeste y el camino alternativo por zona norte. Como resultado, largas filas de vehículos y camionetas petroleras quedaron varadas, impidiendo el acceso a los yacimientos de Vaca Muerta.

Lorena relató un reciente incidente que ilustra la situación de inseguridad: "El domingo, a tres cuadras de la comisaría, advertimos sobre personas sospechosas. A pesar de nuestros llamados, nadie vino y terminaron robando en una casa. Entraron por una ventana del baño, revolvieron todo y se llevaron pertenencias. Solo porque el dueño llegó a tiempo no lograron llevarse más".

La manifestante destacó que el principal problema es la falta de personal policial, lo que complica incluso la realización de denuncias. "Prometen traer móviles y personal, pero los móviles están rotos, las motos no tienen combustible y no hay suficiente personal administrativo para tomar las denuncias", explicó. Según Lorena, en seis meses de gestión del actual comisario, se registraron 174 robos, aunque muchos incidentes no se reflejan en las estadísticas oficiales debido a la falta de denuncias formales.

El corte total de los accesos ha generado un caos vehicular desde la madrugada, afectando a los trabajadores que se dirigen a Vaca Muerta, a los residentes locales y a los estudiantes. "Estamos cansados de que nadie nos escuche ni nos dé una respuesta. Sé que no es la mejor manera porque molestamos a los trabajadores, a los vecinos, a los chicos que van a la escuela, pero necesitamos una respuesta del ministro de Seguridad, Matías Nicolini", reclamó Lorena.