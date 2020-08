CALETA OLIVIA (ADNSUR) - Ex empleados de la empresa de transporte público Maxia de Caleta Olivia llevan adelante un corte sobre la Ruta Nacional N°3, en el acceso norte a la localidad, donde reclaman el pago de salarios adeudados. Del otro lado de la ruta, se encuentran apostados camioneros que intentan ingresar a la ciudad para seguir con su trabajo realizan un contrapiquete. Los autos particulares pueden pasar.

“Se firmó un acta acuerdo que era para que cobren el día 20 de julio; lamentablemente venimos dialogando desde esa fecha y dicen que no les entra la plata de provincia, entonces no tienen respuesta para darnos porque no cuentan con los fondos que tienen que derivar de nación a provincia y de provincia a municipio”, explicaron dirigentes de la UTA.

Los trabajadores confirmaron que la ruta se abre cada tres horas, en un acuerdo que se hizo con la policía.” Tener a los camioneros detenidos acá es de locos, pero es la única forma de que nos escuchen”, advirtieron en diálogo con Voces y Apuntes.

Por otro lado, uno de los camioneros varados declaró que la medida de fuerza “nos está matando, porque el derecho nuestro se ve que no vale, ese es el tema. Acá nos tienen presos, sin baños, sin comida. No podemos parar en el pueblo y ahora estamos todos acá”.