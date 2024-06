Consecuencias del corte de ruta 3: faltan medicamentos de alta complejidad y productos frescos en algunos supermercados de Comodoro

El corte de la ruta 3 por la nevada, sumado a los feriados de la semana pasada, se combinaron en las últimas horas para empezar a reflejar faltantes de algunos productos en Comodoro Rivadavia, tanto en supermercados como en farmacias.

Las pocas horas de circulación que hubo en los últimos 7 días, que derivó en una extensa cantidad de camiones varados, interrumpió el flujo normal de circulación de productos desde Buenos Aires y otras regiones hacia esta ciudad. Esto empezó a provocar comentarios del tipo “en el súper, la góndola estaba vacía”.

Sin llegar a hablar de “desabastecimiento”, para no sumar tensión a una sociedad que ya tiene suficiente presión por cielo y tierra, sí hay que advertir que las demoras en la normalización del tránsito (atado a las contingencias climáticas) podrían profundizar algunos problemas que ya empezaron a evidenciarse.

Tanto en algunos casos específicos de medicamentos como también en cierto tipo de alimentos, los faltantes podrían hacerse más notorios en la medida en que la capacidad para rehabilitar la ruta no se agilice.

Vale recordar que, tras algunas horas de circulación en forma de caravanas guiadas durante el lunes y la mañana siguiente, el tránsito Trelew-Comodoro volvió a interrumpirse totalmente a las 15:30 horas del martes 25 de junio, sin reapertura durante el miércoles 26 y con anuncios de más nieve para el jueves 27.

“Hay que dar tiempo a que trabaje la maquinaria, por ahora no tenemos estimación de reapertura”, comentó una fuente cercana al organismo vial, en referencia a los trabajos que se realizan en el tramo crítico ubicado entre Pampa Salamanca y el Cañadón Ferrays, sobre la ruta 3, ubicado este último unos 30 kilómetros al norte de Comodoro Rivadavia.

EL BLOQUEO DE CAMIONES PROVOCÓ ALGUNOS FALTANTES DE ALIMENTOS EL FIN DE SEMANA, AUNQUE SE PUDIERON REPONER CON LA CARAVANA DEL LUNES

El problema empezó a trascender por comentarios de vecinos y también a través de lo que van recibiendo como comunicación los funcionarios públicos. Entre ellos, el secretario de Infraestructura, Luis Romero, comentó hoy que “si bien los técnicos de Vialidad Nacional están haciendo todos los esfuerzos para reabrir la ruta, en un marco de recorte de recursos y de presupuesto, ya hay desabastecimiento en algunos rubros”.

Sobre el tema, comentó que “algunas empresas de transporte y flete han tomado un resguardo por el riesgo que están teniendo, con circulación en caravanas y por un solo carril, por lo que decidieron no volver a transitar, hasta no tener garantías de circulación con dos manos y con la seguridad necesaria”.

En paralelo, pudieron observarse algunos faltantes en góndolas de la sucursal de Jumbo, particularmente en frutas y verduras. “Me dijeron que el problema es porque no llegan los camiones”, comentó una lectora de ADNSUR, que llamó la atención sobre el tema.

Sobre el tema alimentos, desde la cadena de supermercados con origen regional y de mayor incidencia en el mercado local, se comentó ante la consulta para este informe que, si bien durante el fin de semana hubo algunas complicaciones con frutas y verduras, además de algunos productos frescos, como lácteos y fiambres, esto se pudo normalizar con el paso de camiones en las caravanas del lunes.

“Creemos que, si el problema de la ruta continúa, algo se puede agravar, pero si se pueden mantener estas caravanas guiadas, el abastecimiento se va a sostener -puntualizaron desde esa cadena-. Pero en productos secos y no precederos, tenemos stock para alrededor de 30 días, por la capacidad de nuestros depósitos, con lo cual no corremos riesgo”.

Comparativamente, se indicó, la situación fue mucho más compleja en la catástrofe climática de 2017, o con la rotura de la ruta 3 en ‘El Infiernillo’, el año pasado, cuando los camiones debían dar una vuelta más larga, por ruta 37, para ingresar a la ciudad.

Por otra parte, desde Chango Más, su gerente de Relaciones Institucionales, Juan Quiroga, respondió también a la consulta de ADNSUR, para referir que las dos sucursales de la cadena en Comodoro Rivadavia están abastecidas con normalidad.

“Las dos tiendas están hoy operativas al 100%, si bien el fin de semana estuvimos 3 días sin poder recibir camiones. El martes pudieron descargar productos secos sin problema y en el medio logramos recibir un equipo con perecederos -detalló-. Hoy tenemos otro camión con equipo de frío en tránsito, aunque puede haber demoras por la nueva nevada que está anunciada para la ciudad el jueves”.

No obstante, el gerente remarcó que actualmente no hay problemas de operatividad, más allá de que si el temporal se prolonga, podría haber alguna tensión adicional en productos frescos, que requieren de una mayor frecuencia de abastecimiento. “Tenemos stock para varios días en las dos tiendas -refirió-, si bien es claro que todo lo que es fresco es lo más complicado de abastecer, porque requiere de una mayor rotación. Con secos no hay problema, porque se almacena de otra forma”.

Esa situación podría extenderse a verdulerías y comercios de barrio, que dependen de un abastecimiento casi diario de camiones que llegan desde la zona de Gaiman o Trelew.

FARMACIAS CON ENTREGAS DEMORADAS DE MEDICAMENTOS DE ALTA COMPLEJIDAD

Un panorama similar se comentó desde el rubro farmacias, donde es frecuente escuchar como respuesta “tal medicamento no llegó, por la demora de los camiones”. En particular, en tratamientos crónicos.

“Estamos con un problema importante porque la semana pasada hubo demoras por los feriados y los pedidos iban a llegar todos juntos esta semana -comentó Norma Aminahuel, desde Farmatilly-. Pero esta semana, con las rutas cortadas, los camiones quedaron varados en Trelew o Puerto Madryn. Ayer llegaron a pasar con pedidos de la semana pasada y lo de esta semana iba a llegar hoy, pero quedaron bloqueados nuevamente”.

También estimó que el faltante puede notarse en productos como insulinas (aunque en su comercio no lo trabaja específicamente), que requieren de la conservación de cadena de frío, por lo que en esos casos puede que las droguerías decidan directamente no enviar el producto, ante el riesgo de pérdida.

Desde la cadena Farmacia Cristal, Hugo Marilaff puntualizó que el abastecimiento de remedios ambulatorios no ha tenido inconvenientes en su firma, ya que el stock de ese tipo de productos se completa al inicio de cada temporada. Por ejemplo, ante la llegada del invierno, se prevé todo lo vinculado a vacunas, antigripales, resfríos, etc. Lo mismo con productos que tienen rotación durante todo el año, como analgésicos.

“En lo que sí estamos teniendo inconvenientes son en aquellos medicamentos de alto costo -diferenció-, como pueden ser oncológicos, insulinas, o tratamientos específicos, como HIV. En esos casos, las obras sociales hacen convenios directamente con droguerías, entonces puede llegar a haber inconvenientes porque no hay un stock previo, sino que se van enviando a medida que se necesita”.

Para dar un ejemplo, Marilaff dijo que un paciente que retiró una caja de comprimidos para la diabetes, que son 30 para tomar uno por día, “si el paciente lo retiró el 18 de mayo y deberíamos haberle entregado una nueva caja el 18 de junio, ese producto no llegó, porque los cortes de ruta generaron estos inconvenientes. Un paciente que tenía que retirar su remedio el jueves pasado, no le llegó. Como todo viene por tierra desde Bahía Blanca, en esos casos está el problema”.

Por eso, graficó, los remedios que eran esperados el martes de la semana pasada, llegaron recién el martes de esta semana, mientras que todavía hay demoras con otros productos que se esperaban para mañana, pero con la continuidad del corte se podría atrasar aún más.

“Todo está vinculado con la situación climática y el estado de la ruta”, aclaró. También advirtió el especial cuidado que se debe poner en productos que requieren cadenas de frío, ya que los camiones transportistas tienen una determinada autonomía para garantizar esas condiciones en condiciones normales, lo que se ha visto superado.

“Al cortarse la ruta, directamente algunos productos no salen de Bahía, por decisión de la droguería, ante el riesgo de que se corte la cadena de frío”, reseñó finalmente.