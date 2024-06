Al igual que Unter, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en Río Negro rechazó la reciente oferta salarial del gobierno provincial, calificándola de "insuficiente". El gremio demanda una nueva convocatoria paritaria urgente y advirtió con tomar medidas de acción directa si no se concreta en las próximas horas.

Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro, expresó: "Desde ATE somos conscientes del contexto de ajuste nacional que estamos atravesando y valoramos que las paritarias se mantengan abiertas en la provincia. Sin embargo, la última propuesta es insuficiente y creemos que el gobierno debe realizar mayores esfuerzos para garantizar que los ingresos de los trabajadores del sector público rionegrino no se deterioren".

ATE dejó claro que, de no recibir una convocatoria oficial para continuar con las negociaciones, se consideran en "libertad de acción" para iniciar medidas de acción directa en defensa de sus intereses. "Si no llega un llamado oficial en las próximas horas, tomaremos las medidas que consideremos necesarias", advirtió Vicente.

La propuesta presentada por el gobierno fue bimestral, de carácter no remunerativo y no bonificable, con incrementos para junio y julio según categoría y agrupamiento, de $50.000, $60.000 y $70.000. Con esta oferta, el salario mínimo inicial Ley 1844 quedaría en julio en $750.000, mientras que para la Ley 1904, el mínimo inicial del personal No Médico sería de $898.347.

La negativa de ATE se suma al rechazo de la Unter, que ya lanzó un paro afectando el normal desarrollo de las clases. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, criticó duramente esta medida de fuerza, calificándola de "injustificada" y advirtiendo sobre sus consecuencias.