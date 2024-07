Este jueves 18, el municipio de Centenario fue escenario de una nueva protesta del gremio ATE, esta vez en el interior del edificio central. La manifestación, que comenzó cerca de las 8 de la mañana, llevó a la suspensión de la atención al público. Un grupo de afiliados se congregó en el acceso a la intendencia, mientras que en las oficinas permanecían tres secretarios, algunos administrativos y trabajadores de Prensa, quienes finalmente se retiraron tras la intervención policial, que también impidió el ingreso de nuevas personas.

El Subsecretario de Legal y Técnica del municipio, el abogado Gabriel Pavletic, se refirió a la situación en declaraciones a la FM Red Social 97.9. Pavletic aclaró que el número de contratos no renovados es de nueve, y no de 16 como había planteado el sindicato. Según el funcionario, de los más de 240 contratos revisados en diciembre, se determinó que nueve de ellos no serán renovados debido a diversas razones, incluyendo denuncias de fraude por horas extras y problemas de disciplina. Pavletic señaló que algunos empleados tienen sumarios abiertos por ausentismo y evaluación negativa de su desempeño.

El funcionario también mencionó que el 90% de los contratos revisados tuvieron una evaluación positiva y que parte de los 16 contratos que ATE reclama ya FUERON sido renovados . Además, Pavletic destacó que algunos empleados decidieron no continuar con el reclamo y buscar empleo en otros lugares. En relación con la protesta, el subsecretario expresó su preocupación por el impacto que tiene en el normal desarrollo de las actividades municipales.

Por otro lado, el secretario de la Zona Este de ATE, Ricardo Tabia, en diálogo radial, cuestionó la justificación del municipio. Tabia argumentó que no se presentaron informes negativos sobre los trabajadores afectados ni se conformó una junta de reclamo o disciplina. El gremio sospecha que la decisión del municipio responde a un intento de reducir la planta de personal para satisfacer compromisos políticos de campaña.