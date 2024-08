Conflicto docente en Neuquén: el Gobierno citó al gremio para este sábado

El Gobierno de la provincia de Neuquén convocó al gremio docente ATEN a una mesa de negociación programada para este sábado a las 9 de la mañana en Casa de Gobierno. Esta convocatoria busca resolver el conflicto que llevó a las medidas de fuerza por parte del gremio durante las últimas cuatro semanas, en torno al tema del plus salarial.

La convocatoria se realizó en horas de la tarde de este jueves, justo antes del inicio del plenario de secretarios generales del gremio, previsto para las 19:00. Esta reunión es un paso crucial en el intento por destrabar el conflicto que comenzó el 22 de julio, tras el receso invernal.

El conflicto se originó después de la aprobación en la Legislatura provincial de la ley del presentismo docente, que establece un adicional del 15% para aquellos docentes que no superen las tres faltas trimestrales. Este plus, que es remunerativo y no bonificable, se calculará sobre la asignación mensual del cargo o horas cátedra y se liquidará trimestralmente.

Conflicto docente: ATEN levantó la protesta en Casa de Gobierno

La medida, que fue aprobada por una amplia mayoría en la Legislatura, estipula que el plus se acumulará mes a mes y se abonará en forma acumulada al final del trimestre. Según la información proporcionada por el órgano legislativo, el primer pago del plus está previsto para septiembre.

La mesa de negociación convocada para este sábado será fundamental para alcanzar un acuerdo que permita resolver el conflicto y normalizar la situación en el sector educativo.