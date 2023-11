Aquellos inquilinos que cuenten con un contrato de alquiler firmado el año anterior y cumplan un año de ocupación durante el mes de noviembre, se enfrentarán a un aumento considerable del 120% en el costo de su alquiler.

La situación preocupa porque se ven obligados a afrontar esta significativa suba en un momento en el que la opción de buscar otro alquiler no es viable debido a la escasa oferta y los altos precios en el mercado inmobiliario.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Comodoro Rivadavia, Fabián Almonacid, explicó a ADNSUR que esta actualización si bien "es mucho" para el bolsillo del inquilino, hay que recordar que "estamos en un índice interanual del 150%, 30 puntos más de lo que aumentan los alquileres. Estamos trabajando con un índice que ni siquiera es real", dijo.

"De todos modos, la modificación que se generó hace poco que redujo la remarcación de valor a seis meses, está bien, es algo que se venía pidiendo hace rato", agregó.

“Cuando viene el aumento del alquiler la gente dice que no lo puede pagar y sale a buscar otra alternativa y se encuentra con que no hay otra alternativa y cuando encuentras algo te sale más caro que lo que te están pidiendo. Afrontar el costo de la mudanza, el mes de depósito, honorarios. Conclusión: me quedo donde estoy y pago como puedo”, contó.

POCA OFERTA

"Los propietarios de las casas retiraron muchas casas de alquiler y decidieron ponerlas en venta. Nosotros, por ejemplo, en Estudio Flaming estamos publicando 115 propiedades de las cuales 112 están en venta, eso es lo que le pasa a la mayoría de las inmobiliarias y es otro agravante que hace que los alquileres continúen en aumento porque no hay disponibilidad, explicó.

A continuación, señaló que todo el mundo necesita alquilar, sigue llegando gente de afuera y no hay nada de oferta. “Si bien es una situación a nivel país, se nota más en las ciudades productivas como Comodoro o Neuquén y se siente menos en las ciudades que son dependientes del estado”, afirmó. “La renta de un inmueble hoy es malísima en Argentina que a veces no llega al 3% anual”, remarcó.

LEY DE ALQUILERES

El presidente de la Cámara de igual manera tuvo críticas sobre los cambios que se hicieron a la ley de alquileres. “Las modificaciones que se hicieron ahora demuestran una vez más que los políticos cuando se proponen hacer un cambio ni siquiera se preocupan por saber si sirve o no sirve”.

"En ese caso empeoró la situación porque modificaron el índice de actualización de contratos, que en lugar de ser el ICL -que si bien era bajo- se ajustaba más a la realidad, pretenden cambiarlo por el Índice "Casa propia" que no llega ni a un 75% de anual.

Imagínate en un país que tiene un 150% de inflación, tener un 75% anual de rentabilidad no existe y no va a haber ningún propietario que acepte esas condiciones", detalló.

Hay gente que está cobrando 150 mil pesos de alquiler, se le rompió la caldera y cualquier repuesto vale 200 mil pesos, entonces ese mes el propietario no cobra.

Almonacid señaló como ejemplo que “Imagínate un propietario que hoy tiene ese departamento y está cobrando 55 mil pesos de alquiler, va al supermercado hace una compra y se gasta 60 mil pesos. Hoy la rentabilidad es menos que una compra en el supermercado”, manifestó.

Una familia tipo en una casa de dos ambientes puede estar pagando entre 120 y 200 mil pesos por mes de alquiler.

“En realidad la situación del mercado inmobiliario que es muy crítica tiene que ver con la inflación interanual que tenemos en el país. Mientras haya una inflación del 150% no hay ningún indicativo de que los valores de los alquileres vayan a mejorar. Cuando tienes 12, 13% de inflación mensual no hay nada que pueda mejorar con esa inflación”. concluyó.