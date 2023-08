Con el nuevo dólar oficial, ¿cuánto pagás por Netflix, Spotify y otras plataformas de entretenimiento?

Los servicios de streaming forman parte hoy de la vida cotidiana de muchas personas que destinan parte de sus ingresos a las plataformas de entretenimiento, ya sea para ver películas, series, programas y transmisiones deportivas o para escuchar música. Comodoro Rivadavia, por sus características climáticas, puede ser una ciudad donde incluso la demanda de esas prestaciones se vea potenciada.

Quién no se consuela un sábado, domingo o feriado en el que se da uno de esos temporales de viento que justifica la fama de rigor del clima patagónico, con una buena maratón frente al televisor. O ante sus pantallas, sea ésta de una notebook, PC o, más práctico aun, ‘del celu’.

Cualquiera sea la circunstancia, la tecnología ha cambiado las formas de ‘mirar tele’ y ya casi no se concibe el entretenimiento sin al menos una o dos plataformas, que más de una vez decidimos sumar en un momento de descuido.

Netflix sumó a su catálogo una película rodada en Comodoro

“Sí, me hicieron una promo y me enganché con Star Plus, porque justo está la serie que anunciaron y me intrigó. Es esa de ‘Diciembre 2001 y la verdad que me pareció barato”, fue el diálogo escuchado al azar, que disparó la inquietud por este informe. Los protagonistas, jóvenes treintañeros, querían cotejar sus recuerdos de niños con la recreación ficcional de aquellos días aciagos.

Evocaciones históricas al margen, muchos otros podrán reconocerse en ese tipo de circunstancia o en otras. Por ejemplo, cuando hablamos con el operador u operadora de la televisión por cable o satelital, en reclamo por la suba de tarifa y te terminan enganchando con “una promo especial para usted”, con alguna de las plataformas adicionales, de películas, por un par de cientos de pesos al mes. Cuando te querés acordar, sumaste varias plataformas, por un lado o por el otro… “y que tenga un bonito día, señor!”.

Sufre De Paul: Se filtraron fotos de Tini Stoessel junto a una estrella de Netflix y hay rumores de romance

Ahora bien, todo eso, luego de los cambios en el dólar, ¿cuánto suma actualmente?

APENAS UNAS SEMANAS ATRÁS….

La volatilidad de la economía argentina hace que un mes parezca un año, o más. No hay que retroceder tanto, pero parece que fue hace un largo tiempo, cuando apenas semanas atrás, allá por fines de julio, las modificaciones sobre el dólar ahorro, llevaron a agudizar la mirada sobre el costo de las plataformas.

En ese momento, el gobierno había dispuesto la generalización del impuesto PAIS para el dólar ahorro, por lo que se creía que habría un salto de precios en este tipo de servicios, que si bien se pagan en pesos, se hacen a partir de una conversión de la tarifa fijada en dólares, al tipo de cambio oficial, sumado a las cargas impositivas correspondientes.

Posibles efectos de la devaluación: cuánto saldrán los abonos de Netflix, Spotify y demás plataformas

Con aquellas medidas económicas, el dólar oficial pasó a tener una alícuota adicional del 8%, correspondiente al impuesto PAIS que se extendió para las importaciones, además del 21% de IVA y el 45% de percepción de impuesto a las Ganancias.

Sin embargo, aquellas medidas de julio no impactaron en el precio, porque ya el tipo de cambio oficial para estas tarifas venía cargando con los mismos impuestos que luego se generalizaron. Lo que sí provocó una nueva modificación de valores, fue la devaluación que aplicó el gobierno en el lunes posterior a las PASO, llevando el dólar oficial a $365,55, lo que volvió a modificar las tarifas de estos servicios.

UNA PLATAFORMA UTIL PARA SABER CUÁNTO PAGÁS, CON IMPUESTOS INCLUIDOS

Para no marearnos en los laberintos tributarios, vamos a presentar ahora una aplicación muy útil y sencilla de utilizar, en la que podrás saber cuánto pagás por cada plataforma, con y sin impuestos incluidos.

El dólar "blue" sigue en baja este viernes: ¿A cuanto cotiza?

La ap se llama ‘impuestito.ar’ y presenta un entorno con todas los servicios que hoy se ofrecen en la Argentina, los que se pueden ir clickeando, con la modalidad contratada en cada caso, para obtener automáticamente el precio en pesos. Sorprende corroborar, por ejemplo, que el 75% de la tarifa está compuesta de impuestos.

Veamos un caso práctico. Hacemos ‘click’ en Netflix, para un plan familiar Premium (el sistema da las opciones de servicio 'Básico’ y ‘Estándar’, que son más económicas) . El total sin impuestos es de $2.399, pero al sumar la carga impositiva, de $1.799,25, el valor mensual asciende a $4.198,25.

Tras dos días de subida, el dólar blue tuvo un freno: a cuánto cotiza este jueves

Como Netflix incorporó recientemente el cargo extra por pantallas adicionales, en este caso había que sumar el valor adicional, que es de $699 sin impuestos, pero que al incorporar esa carga se eleva a $1.191,75. Así, el total es de $5.390 en el cargo de la tarjeta de crédito.

Por la misma plataforma, el usuario que tomamos como ejemplo se pagaba $.1.899 en enero de este año, con las mismas condiciones, salvo el cargo de pantalla adicional que en ese momento no había incorporado aún la plataforma. Es decir, el incremento acumulado a agosto es del 184%.

El FMI aseguró que la economía de Argentina caerá un 2,5% y exigió "apoyo político" para un nuevo acuerdo

Quizás la única falla que encontramos en ‘impuestito.ar’, al momento de este informe, es que no permite sumar el cargo por pantallas adicionales.

Para una familia que contrató también el servicio de Spotify, por ejemplo, el sistema informa que el costo total es de $1.748 mensuales, discriminando entre un precio de $999 sin impuestos, más $749,25 de carga tributaria.

Algunos futboleros y futboleras habrán descubierto que en los últimos meses, los partidos televisados de Copa Libertadores o Sudamericana tienen un equipo de relatores en la transmisión normal de televisión, ya sea en cable o satelital; pero para escuchar a las voces más consagradas del relato futbolero’, tenés que ver el partido por Star Plus. Bien por ese motivo, o bien para seguir las películas o series de esa plataforma, quienes contrataron el servicio abonan hoy un total de $3.060, conformados por $1.749 de tarifa y $1.311,75 de impuestos.

Variante "Eris": cómo diferenciar los síntomas entre la gripe y la nueva cepa de Covid-19

¿Cuánto llevamos hasta aquí, entre las 3 plataformas? El total informado por impuestito.ar es de $9.007,25, pero hay que sumar los $1.191 de la pantalla adicional que tiene nuestro usuario, que funge como modelo de este informe. En total, por las 3 plataformas, llevamos acumulados $10.203.

¿Te suscribiste a Youtube Premium, porque te olvidaste de darlo de baja luego del período de prueba gratuita, o porque te cansaste de que los videos de tus canciones favoritas se interrumpan con molestos avisos publicitarios (algunos de ellos, de campañas políticas)? Hay que sumar otros $1.223,25.

El precio del pasaporte aumentó un 280 por ciento: cuánto costará tramitarlo

¿Sos usuario de Twitter y querés pagarle a Elon Musk la suscripción, para que el dueño de Tesla y otra mitad del mundo verifique tu cuenta y dé fe de que sos realmente vos quien la está usando? Bienvenido a ‘Twitter blue’, que a cambio de otros módicos $5.139,54 mensuales, te brinda esa certificación y otras funciones exclusivas para el manejo de tu cuenta del pajarito azul.

En fin, cada uno podrá cargar los servicios que hoy está pagando, para poder verificar el valor de los impuestos y también las variaciones mensuales en el precio, a partir del tipo de cambio oficial, que seguirá teniendo micro devaluaciones diarias, como venía ocurriendo hasta antes del saldo del lunes 14 de agosto.