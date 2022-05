Este jueves 21, el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, en compañía del gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, se reunieron con integrantes de la Confederación de Mapuches radicados en la provincia neuquina, quienes le hicieron entrega de un documento donde remarcaron la vigencia del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece los derechos de los pueblos originarios.

El encuentro fue breve y se llevó a cabo luego de una medida de fuerza por parte de las comunidades mapuches de Neuquén, que bloquearon los accesos a las instalaciones de YPF. Entre los puntos más importantes, se remarcó el rechazo a la construcción del gasoducto Nestor Kirchner de Vaca Muerta y en caso de llevarse adelante, los mapuches exigieron indemnizaciones por daños, según indica el convenio de la OIT.

El werken de la zonal, Gabriel Cherqui, indicó que esta obra afectará a las comunidades de la región y por ese motivo, solicitaron que se cumpla el derecho a la consulta previa, libre e informada, antes de iniciar este proyecto. "Así lo establece el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la declaración de las Naciones Unidades y, recientemente, un fallo de la Corte Suprema de Justicia que condena al Estado provincial neuquino en el caso de Villa Pehuenia", comentó en diálogo con el diario Río Negro.

También, señaló que la "bienvenida sea la visita del presidente, pero queremos que ingrese por la puerta y no por la ventana. Va a generar mas polémica si no se hace una consulta previa. Es una violación de derechos constitucionales que el propio presidente debería dar el ejemplo".

A su vez, planteó la contaminación que hay en Neuquén. "Después de que lo sepa que traiga los beneficios para Neuquén y el país. Mucha gente esta padeciendo contaminación. Hay una actividad sin control y hasta entierran desechos sin tratar. Es una muerte a plazo fijo en lugares como Añuelo, Rincón de Los Sauces o las mismas comunidades mapuches. De ese gasoducto no le queda ni una garrafa a las comunidades, que no tienen gas. Nos interesa que no nos traiga más problemas". culminó.