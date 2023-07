María Avello vive en Neuquén y decidió exponer una desagradable experiencia que vivió cuando compró filet de merluza en una pescadería local.

Cuando comenzó a lavar el pescado para hacer milanesas, se encontró con un gusano vivo que se contorsionaba en todas direcciones. Y decidió grabar con su celular. "Lo que parecía ser un poroto, pero luego comenzó a estirarse", dijo.

"Me causó tanta impresión que estoy con vómitos, no puedo ni siquiera tragar agua. Me acuerdo y me dan náuseas. No puedo contar las veces que he vomitado", relató.

La mujer de 67 años mencionó que compró el pescado en una pescadería a la que suele ir regularmente. "Soy muy meticulosa a la hora de cocinar, así que puse el pescado en el colador de fideos con agua fría para lavarlo bien, y luego lo seco con servilletas de papel", dijo.

Apareció un extraño animal después del temporal en la Patagonia: "No lo habíamos visto nunca"

Inmediatamente, decidió regresar a la pescadería y también llevó el gusano, por lo que desde el local le ofrecieron llevarse medallones de pescado. "No pude comerlos, todavía estoy muy impresionada", mencionó y confirmó que presentó una queja ante las autoridades sanitarias.

UN PARÁSITO

Desde Carpeando Neuquén, un grupo de pescadores, explicaron a La Mañana Neuquén que el gusano que se veía "es un parásito" que indica que "la carne está infectada".

“Se contagian en el agua y los comerciantes no deberían vender pescado en esas condiciones”; agregó. "No debería estar en ningún pez. Es un parásito que va creciendo y se encuentra principalmente en peces de agua salada. De todas maneras, no deberían venderlo así. Deben cumplirse ciertas condiciones y regulaciones antes de exhibirlo al público", señalaron.