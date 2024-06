Comodoro sigue bajo alerta naranja, volvieron a circular los colectivos y vuelos cancelados

A partir de la mañana de este viernes, la mayoría de las líneas de colectivos que circulan por las calles de Comodoro Rivadavia comenzaron a realizar sus recorridos habituales.

Esto ocurrió al mejorar sensiblemente las condiciones de las mayorías de las calles, luego de los problemas generados por las fuertes nevadas del jueves, fundamentalmente en las zonas con declives.

La lluvia caída durante las últimas horas colaboró en que se lavara la nieve y escarcha que se había acumulado.

De acuerdo a lo informado en la mañana de este viernes, la circulación comenzó a hacerse efectiva a las 6:30.

De todas formas, se recuerda que al ser feriado, las distintas líneas lo hacen con un esquema reducido.

Las únicas líneas que mantienen un servicio suspendido son las 4p, 4e, 7e y 10.

A última hora del jueves, el Director General de Defensa Civil, Sebastián Barrionuevo había advertido, en consonancia con los dichos del gobernador Ignacio Torres en una conferencia de prensa en la ciudad, que la inclemencia “va a seguir creando problemas por lo que le pedimos al vecino que aproveche este feriado y que se quede en su casa para evitar accidentes de tránsito”.

Otros de los sectores altos afectados por la caída de nieve fueron el camino Roque González, Camino del Centenario, los barrios Pietrobelli, Newbery y toda la franja del cerro Chenque.

El responsable del organismo municipal insistió en que quien no lo necesite, no circule al decir que “la gente no está acostumbrada a andar sobre hielo o nieve y se les van los vehículos”.

Sigue el alerta naranja

Al mismo tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional mantuvo hasta al menos la mañana del sábado el alerta naranja por la llegada de lluvias.

De acuerdo con las estimaciones para la zona, “se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm que pueden ser superados en forma puntual. No se descarta la ocurrencia de precipitaciones en forma de nieve”.

Vuelos cancelados

Pese a la mejora en las condiciones, durante la jornada se cancelaron al menos dos de los vuelos que arriban y parten de Comodoro Rivadavia este viernes.

Se trata de los vuelos de FlyBondi de las 12:35 y las 13.45, identificados con los números 5500 y 5502.

12:35 FO 5500 Aeroparque A Cancelado 14:45 FO 5502 Aeroparque A Cancelado

También ocurrió lo mismo con los vuelos de Aerolíneas Argentinas AR 1822/23 y AR 1824/1431