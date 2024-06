Comodoro bajo alerta: "Las lluvias más intensas serían en la madrugada y la mañana del jueves”

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por intensas lluvias para la madrugada y mañana del jueves 13 de junio, afectando toda la zona de la cordillera y el sur de Chubut, entre ellas las localidades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

El pronosticador local, Aldo Sánchez, indicó a ADNSUR que se esperan fuertes precipitaciones en varias localidades chubutenses: “Se estiman valores entre 15 y 30 milímetros y lo más intenso sería durante la madrugada y mañana del jueves”.

Y aclaró que en Comodoro Rivadavia sea un poco menos, es probable que caigan entre 10 y 15 milímetros "pero el alerta está emitido con esos valores también".

Asimismo, destacó que "la zona oeste de Chubut estaba alerta también por precipitaciones al igual que el oeste de Río Negro y Neuquén".

El alerta afectará, según el SMN, a la Cordillera de Cushamen, Cordillera de Futaleufú, Cordillera de Languiñeo, Cordillera de Tehuelches, Cordillera de Rio Senguer, Meseta de Río Senguer, Meseta de Escalante, Sarmiento, Sudoeste de Florentino Ameghino y Costa de Escalante.

Sobre probabilidades de nieve para la cordillera, el pronosticador señaló que “puede haber algunos sectores donde haya nieve, pero en las zonas más alta de la cordillera predominantemente sería lluvia y después en la próxima semana con temperaturas un poco más bajas”.

Sánchez indicó que para la semana que viene “las mínimas estarían alrededor de los 3°C y por el momento, no vemos ningún día que sea 0°C. Sin embargo, "las máximas no van a ser muy altas, no van a superar los 10 grados dentro de todo, digamos que la semana que viene sí, sería una semana más fría que esta semana”.

“Se pueden registrar algunas nevadas la semana que viene teniendo en cuenta las temperaturas bajas, la humedad y algunas precipitaciones de lluvia, que pueden ser de nieve en las zonas más altas de la provincia y en los alrededores de Comodoro”, concluyó.