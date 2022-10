Comodoro: limpiaron la costa de Caleta Córdova por el Día de la Conciencia Ambiental

Las distintas áreas municipales y promotores ambientales desarrollaron este fin de semana dos propuestas de concientización. En el marco del Día de la Conciencia Ambiental, se saneó gran parte de la playa de Caleta Córdova. En paralelo, se promovió el programa de separación de residuos “Miércoles Verde” a los vecinos del Stella Maris.

Cada 27 de septiembre se conmemora el Día de la Conciencia Ambiental en recuerdo de la tragedia que se produjo en 1993 en el partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, como consecuencia de un escape de gas cianhídrico y por la que murieron siete personas.

En ese marco, las distintas áreas de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia junto al Ejército Argentino, la Fuerza Aérea, asociaciones vecinales y la ONG Comunidad Sustentable; cumplieron este sábado con una jornada de limpieza de playa en y concientización sobre el cuidado del medio ambiente en Caleta Córdova.

El coordinador de Ambiente del Municipio, Andrés Olivarez, explicó que la intención “es generar conciencia, porque fue el Día Nacional de la Conciencia ambiental y bajo la línea que nos baja nuestro intendente, Juan Pablo Luque, nos acercamos a Caleta Córdova”.

La actividad acaparó a “un buen número de gente”, donde participó el Ejército Argentino, la Fuerza Aérea, Plogging Patagonia, la nueva comisión directiva de la vecinal delñ Caleta Córdova, la Iglesia Cristiana, la ONG Comunidad Sustentable, maestras y vecinos.

“Estamos muy contentos por la convocatoria, la jornada de saneamiento se dividió en tres sectores, donde el Ejército empezó bien temprano desde el muelle, la zona de la Feria de Frutos del Mar y la canchita de fútbol”, explicó.

La recolección de todo tipo de residuos se extendió por el Paseo Costero hasta el final del barrio, y también alcanzó la playa de La Cruz hasta el Playón Deportivo. “La intención es generar conciencia para que todos podamos vivir en un Comodoro Más Limpio. Se busca que los vecinos y los más chicos se sigan sumando a estas limpiezas, cuando empezás a limpiar, no parás. Es algo muy satisfactorio, en la que no te llevas una medalla o un trofeo, pero te llevas la satisfacción de este acto que no tiene precio”, subrayó Olivarez.

Concientización puerta a puerta

En cuanto a la actividad paralela que se desarrolló este sábado en el barrio Stella Maris, el subsecretario de Servicios Públicos del Municipio, Ariel Gamboa, explicó que “fue una jornada muy exitosa porque cerca de 50 jóvenes de la vecinal y los promotores ambientales de Urbana salieron al barrio por sectores a llevar el mensaje del programa ‘Miércoles Verde’ para que todos los días miércoles los vecinos puedan dejar sus residuos reciclajes en el servicio de recolección”.

Se trata de “una muy linda jornada en la que no solamente se informó al vecino acerca del tema de los miércoles, sino que se recabó mucha información acerca de los requerimientos de los vecinos con cuestiones ambientales. Se armó una base de datos con la vecinal para poder ir mejorando todos los temas ambientales en conjunto, tanto la UGEM (Unidad de Gestión Municipal) como con las distintas áreas de la Municipalidad”, enumeró el funcionario.

Gamboa cerró en que “vamos a seguir trabajando de este modo para llegar a los vecinos puerta a puerta, tanto en el Stella Maris como los demás barrios que vamos a ir extendiendo el programa ‘Miércoles Verde”.