La noche del 25 de diciembre, tres menores de 14, 9 y 8 años que jugaban con pirotecnia ingresaron a la guardia del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia con quemaduras. Hay dos que permanecen internados en sala común en observación.

Mercedes García, jefa de la guardia pediátrica, indicó a ADNSUR que el adolescente de 14 años no requirió internación, pero los otros dos menores sí. “Están en sala común de pediatría por quemaduras en la zona de la cara”, precisó.

Y en este marco, explicó que si bien “el porcentaje no es muy importante” en cuanto a las quemaduras, se trata de una zona compleja al ser el rostro y que por ese motivo se definió la internación. “A veces las manos o la cara pueden ser zonas de mucho riesgo”, agregó.

“Es muy difícil con menos de 24 horas saber cómo van a evolucionar, por eso permanecen en internación y se los está controlando a diario”, informó la médica.

La profesional de salud indicó que el accidente ocurrió cuando jugaban con pirotecnia; “seguramente ha sido en el momento del encendido, porque los dos tienen la cara muy afectada”, dijo.

“Los menores no deben manejar pirotecnia; no tiene que ver con cuidados, siempre es peligrosa y en menores no debe estar a su alcance. Lamentablemente, por un juego terminan internados y no sabemos cómo pueden terminar las secuelas”, dijo finalmente, tras mencionar que no hubo ingresos de adultos por quemaduras.