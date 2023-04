Durante la última semana se registró un aumento de casos de gastroenteritis en niños en Comodoro Rivadavia. Recomiendan el lavado de manos y una buena higienización de los alimentos a consumir.

El pediatra del Hospital Regional, Mauro Nieto, indicó a ADNSUR que “la gastroenteritis es endémica de todo el año, pero por ahí es más frecuente en los meses de verano, pero está presente en todo el año”.

Precisó que se trata de un virus que entra al tracto digestivo, provoca la inflamación y esa es la gastroenteritis. El tubo digestivo se inflama y no absorbe.

“Es una enfermedad que se transmite de persona a persona, entra por la boca el virus, o sea que es básicamente por alimentos no bien higienizados, no lavarse las manos, y no hacer todo el proceso de higiene de los alimentos”, explicó

El pediatra indicó que se transmite por “contacto” teniendo en cuenta que “los chicos tocan un pupitre o en las guarderías juegan con un juguete, tocan la mesita, va otro nene, toca la mesita, juega con el mismo juguete y ya automáticamente se contagió”.

SÍNTOMAS

Nieto señaló que los síntomas contemplan deposiciones líquidas o el aumento del número de deposiciones. “Todo el tubo digestivo se encuentra infectado, se inflama y pierde las vellosidades intestinales y el intestino no absorbe, por ese motivo los alimentos pasan de largo y cuando el tubo digestivo no absorbe, se produce la diarrea”.

También puede contemplar vómitos y en ese caso, recomendó prestar atención a que los niños se encuentren bien hidratados, evitando bebidas azucaradas y lactosas.

“Si el chico es muy chiquito darle la leche diluida porque la lactosa es un azúcar que no se absorbe, entonces provoca más diarrea, y arrastra agua”, dijo.

CUÁNTO DURA UN CUADRO DE GASTROENTERITIS

El especialista recordó que “absolutamente todas las gastroenteritis son autolimitadas, es decir que se curan solas. El proceso dura aproximadamente entre 3 y 5 días”. Y aclaró que si bien hay medicamentos que frenan el movimiento intestinal, “nada de esto está indicado en el paciente pediátrico, solo la dieta y la hidratación”.