Este miércoles, organizaciones sociales, ambientales y políticas se darán cita en Cipolletti, donde dos caravanas provenientes de distintas localidades de Neuquén y Río Negro confluirán en los puentes carreteros, en una movilización en defensa de los ríos y la gestión pública de las hidroeléctricas. El de esta protesta es visibilizar la preocupación por la privatización de las represas hidroeléctricas y exigir a los gobiernos provinciales que tomen un papel más activo en la toma de decisiones sobre los recursos naturales de la región.

La reforma constitucional de 1994, que establece que los recursos naturales pertenecen al dominio originario de las provincias, es uno de los puntos clave que subrayan los organizadores del evento, quienes insisten en que las provincias deben defender el derecho al agua y asegurar que el control. de las represas no quedan en manos de empresas privadas que priorizan sus ganancias por encima del bienestar de las comunidades.

Las caravanas, que partirán a las 15 horas de este miércoles desde El Chocón y General Roca, se dirigirán hacia la zona de los puentes carreteros de Cipolletti, con el objetivo de llegar hacia las 18.30. La idea no es cortar el tránsito, sino visibilizar la situación y concientizar a la población a través de una volanteada en la que se planteará el problema que representan las concesiones hidroeléctricas y el futuro incierto de las represas. La movilización busca poner en evidencia el hecho de que, aunque las concesiones de las represas vencieron el año pasado , el gobierno nacional ya ha anunciado su privatización y no se dio una respuesta clara sobre la seguridad y el manejo de los recursos hídricos.

Juan Ramos, ingeniero y profesor de la Universidad Nacional del Comahue, y uno de los principales referentes de la convocatoria, hizo un llamado de atención sobre la seguridad de las represas, muchas de las cuales están operando al límite de su vida útil. “ Las represas están en el límite de su vida útil y el gobierno nacional no ha explicado qué acciones se tomaron o las que se deberán adoptar para prolongar su actividad ”, advirtió, al tiempo que cuestionó que los gobiernos provinciales estén más centrados en estrategias a corto plazo, como el incremento de regalías, en lugar de priorizar la seguridad de las presas y el manejo del agua.

Ramos también señaló que el gobierno nacional no proporcionó detalles sobre el estado de las centrales hidroeléctricas ni sobre las reparaciones necesarias, lo que demuestra, según él, que no se está tomando en cuenta el impacto que podría tener entregar estas centrales a empresas privadas. “ Las empresas privadas buscan maximizar sus ganancias y no tienen en cuenta temas fundamentales, como el uso de aguas y la seguridad ”, subrayó.

Desde el Foro por la Defensa de los Ríos, se enfatizó que los gobiernos provinciales deben jugar un papel fundamental en la gestión de los recursos naturales de la región. Según los organizadores, es esencial que Neuquén y Río Negro se involucren más profundamente en el control de las represas , para que puedan asegurar el derecho al agua, la seguridad y la sostenibilidad de los recursos hídricos para las generaciones futuras.

Con información de DiarioRN, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.