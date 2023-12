En el Decreto de Necesidad y Urgencia que presentó Milei el pasado miércoles, dentro de todas las desregulaciones, abarca que -a través del artículo 361- sustituyó “el artículo 22 del Decreto-Ley Nº 6582/58 ratificado por la Ley N° 14.467 (t.o. 1997) y sus modificatorias” por el artículo 22. En concreto, informa que a partir de ahora, será necesario presentar la cédula del auto, que será digital; la licencia de conducir y el comprobante de pago de la patente para circular.

Allí, establece que “Sin perjuicio de la expedición del título a que se refiere el artículo 20, juntamente con la inscripción originaria, o con cada una de las correspondientes a las sucesivas transferencias de dominio, el Registro entregará al titular del automotor una o más cédulas de identificación de este, en las que se consignarán los datos que, con respecto al automotor y a su propietario, establezca la autoridad de aplicación”.

Eliminaron la VTV y el seguro automotor ¿Qué documentos son necesarios para circular en vehículo?

Entre otros cambios, señaló que “ La cédula, la licencia para conducir y el comprobante de pago de patente son los únicos documentos exigibles para circular con el automotor, y las autoridades provinciales o municipales no podrán establecer otros requisitos para su uso legítimo”.

VTV EN COMODORO

En diálogo con ADNSUR, Oscar de Brito, gerente de la VTV en Comodoro Rivadavia, señaló que la demanda “aumentó ahora un poco por el tema de las fiestas, pero menos que el año pasado” y detalló, “bajó de un promedio de 80 a 55 o 60 por día”.

En cuanto al DNU, de Brito aclaró que “en ningún momento dice ‘eliminar la RTO’, lo que ellos dicen es que la policía no podrá pedirla para circular. Entonces, los papeles que te van a pedir son carnet de conducir, cédula verde del vehículo y el comprobante de pago de la patente”. Sin embargo, “en ningún momento dice que no es obligatorio tenerlo”, sostuvo.

"Siguen vigentes la VTV y el seguro automotor, son obligatorios y no se derogaron"

“El DNU no habla nada de la Ley Nacional de Tránsito Nº24449, que te exige la revisión técnica obligatoria, por lo tanto, todo sigue igual. Solamente que, si vos vas de vacaciones, no te la van a pedir. No te pueden detener por no tener ese papel”, explicó.

COSTOS DE LA VTV

En la actualidad, la VTV tiene un costo de $20.500 el vehículo, mientras que el año pasado, antes de las fiestas, tenía un valor de $7.800.

“El aumento general fue de 120% en función de que el costo de vida de inflación por INDEC subió 148 hasta noviembre, sin incluir diciembre”, concluyó.