La diputada provincial que preside el bloque del PICH (Partido Independiente de Chubut), Andrea Toro, dijo que la ley recientemente aprobada deberá complementarse en la reglamentación, en la que se fijará los valores a cobrar por parte de las autoridades de la cartera de salud provincial. “No hay cifras oficiales porque en los hospitales no se registra la atención a extranjeros”, apuntó.

Tal como informó ADNSUR, la ley de arancelamiento que lleva el número 219/24 se aprobó en la última sesión de Legislatura y fija el cobro de aranceles a extranjeros con carácter de residentes transitorios o precarios.

“No hay que confundirlo con los residentes permanentes o temporarios, que gozan de los mismos derechos y garantías que cualquier ciudadano de la provincia del Chubut o de cualquier otra provincia del país”, señaló Toro, en diálogo con Actualidad 2.0.

Como ejemplo de residentes transitorios o precarios, la legisladora mencionó el caso de estudiantes que vienen a estudiar una carrera universitaria por algunos años. “Lo que buscamos con la ley es que ellos contribuyan a solventar los gastos que va a generar dicha atención en los hospitales -explicó-. Y esto lo van a hacer por medio de sus recursos, si no tienen un seguro de salud”.

Entre sus argumentos, la diputada recordó que “generalmente, cuando un argentino viaja al exterior, siempre se le va a pedir un seguro de salud por cualquier inconveniente de salud que puede llegar a tener en el extranjero. Entonces, eso sirve para proteger al ciudadano ante cualquier eventualidad fuera del país”.

Otro ejemplo, indicó, sería el de personas que llegan transitoriamente al país, por vacaciones o por otro motivo circunstancial.

“CHUBUT ERA LA ÚNICA PROVINCIA QUE NO LEGISLÓ”

Al ser consultada sobre los datos de atención que justificaron la norma, la diputada reconoció que no se cuenta con esa información en forma detallada:

“Cuando hicimos una estadística sobre la cantidad de atención en hospitales, nos dieron datos pero no sé si es cierta. De todos modos, no es necesario ese dato para legislar en el tema y solucionar los problemas. Cuando tomamos esta iniciativa desde el bloque, fue para actuar con mucha responsabilidad, porque no podíamos permitir que nuestro sistema de salud siga colapsando por falta de recursos y que se deteriore la calidad de los servicios que ofrecen. Nuestro deber como legisladores es proteger y fortalecer ese pilar fundamental de la sociedad, para mejorar la infraestructura y fortalecer sus recursos humanos”.

En igual sentido, Toro añadió que “Chile es uno de los países donde es uno de los países que más extranjeros vienen a atenderse en las provincias limítrofes con Argentina. En este caso tenés a Chubut, que recibe muchas personas extranjeras y eso hace que el sistema de alguna manera colapse, porque es gratuito. Estos extranjeros, de ninguna manera contribuyen a solventar los gastos que generan. Somos la única provincia que todavía no había legislado, porque en Salta y Mendoza lo hicieron por decreto, o hace poco en Santa Cruz también hubo una resolución, cobrando 50% por encima del nomenclador hospitalario”.

Además, detalló que en los hospitales de Chubut no se registra la atención específica a extranjeros, mediante un formulario especial, para determinar si son residentes temporales o permanentes. “Por eso no hay con certeza de qué cantidad de extranjeros se atiende -añadió-, pero sí sabemos que hay una gran cantidad. Solamente en el hospital de Puerto Madryn, entre enero y junio de este año se atendió a más de 200 personas”.

Finalmente, indicó que los valores serán fijados por la Secretaría de Salud, una vez que se reglamente la ley, en base al nomenclador del sistema sanitario provincial, a fin de obtener un fondo adicional que permita realimentar al sistema sanitario provincial.