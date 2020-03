RAWSON (ADNSUR) - El ministro de Salud, Fabián Puratich, informó en conferencia de prensa este sábado que Chubut pedirá extender la cuarentena más allá de fines de este mes. "Los próximos 15 días será la curva más ascendente y estamos absolutamente de acuerdo en extenderla. Será una decisión que como provincia vamos a seguir manteniendo independientemente de como se avance a nivel nacional".

"Es la única forma que tenemos de protegernos", dijo Puratich. "Las personas que están fuera de la provincia no van a volver porque quien salió cuando no debía deberá cumplir con la cuarentena donde está ahora".

Mientras tanto, el ministro de Seguridad, Federico Massoni añadió: "Hay mucha gente que sigue pensando que esto no existe. Mucha gente se relaja, no cree y toma medidas que no debe. La cuarentena es obligatoria. Todos los ciudadanos de la provincia y el país deben estar en cuarentena".

"Sólo pueden salir por trabajo justificado, emergencia (en ese caso no necesita permiso) o por cuestiones de abastecimiento". "Que no lo tengamos en Chubut no quiere decir que no lo vayamos a tener", reiteró Massoni y alertó: "no podemos generar picos de intervención de salud porque van a saturar el sistema sanitario".

En conferencia de prensa, las autoridades del Comité de Crisis sostuvieron que si es necesario se endurecerán las medidas y que quienes se encuentran afuera de la provincia deberán permanecer allí.