Los conductores de colectivos que forman parte del sistema COLE en Neuquén capital presentaron una nota de reclamo a la Municipalidad, poder concedente del servicio, debido a la suspensión de dos derechos históricos para los trabajadores del transporte público. La Unión Tranviaria Automotor (UTA) aclaró que no darán marcha atrás en su exigencia de recuperar el pago por el Día del Trabajador de Transporte y los pases libres para sus parejas.

Gabriel Ceballos, referente de la UTA seccional Neuquén, informó a LU5 que las negociaciones se encuentran en un cuarto intermedio, pero no descartan la posibilidad de emprender medidas de fuerza si no se reconocen estos derechos adquiridos. La próxima reunión está programada para este miércoles, y en caso de no llegar a un acuerdo con la Municipalidad, el servicio de transporte urbano podría suspenderse debido al reclamo de los trabajadores.

En concreto, los choferes presentan dos reclamos relacionados con derechos que consideran adquiridos y que quedaron en pausa este año. Ceballos destacó que, aunque las empresas son las encargadas de otorgar aumentos o bonos especiales, el poder concedente es la Municipalidad, por lo que el reconocimiento y la autorización de dichos beneficios recae en el Ejecutivo local.

Los dos reclamos específicos son el pago de un bono especial por trabajar el 10 de enero, Día del Trabajador del Transporte, y el mantenimiento del pase libre para las parejas de los conductores. Respecto al primero, Ceballos señaló que llevan 13 años cobrándolo, pero este año no lo recibieron. En cuanto al segundo, el referente gremial indicó que las parejas de los choferes tenían derecho al pase libre, una tradición que se mantuvo durante 33 años pero que fue suspendida recientemente.

El pago por el Día del Trabajador del Transporte es considerado una suma adicional esperada por los trabajadores, aunque la falta de documentación respaldatoria podría retrasar el trámite administrativo. En relación con los pases libres para las parejas, se destaca que, aunque simbólicos, representan un derecho histórico que los choferes buscan preservar.

Ceballos explicó que el cambio al sistema SUBE complicó la gestión de estos beneficios, antes realizada directamente con la empresa. Ahora, requiere coordinación con instancias nacionales, lo que generó demoras y suspensión del derecho.