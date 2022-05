En diálogo con ADNSUR, el secretario general del SITRAED Gerardo Carranza reveló que “fuimos a la convocatoria pero presentamos una nota a la Secretaría de Trabajo donde expresamos la necesidad y el reclamo que la Paritaria con el sector docente se realice en el ámbito de la negociación sectorial donde participemos todos los sindicatos docentes de la provincia”.

“Ese fue nuestro pedido que fue retomado por los otros sindicatos para que –en cada una de las actividades- se pueda discutir en lo particular. El gobierno se comprometió a llevar adelante la convocatoria en esos ámbitos sectoriales de negociación donde vamos a plantear el reclamo del recupero salarial sostenido en períodos cortos de negociación”, aseguró.

“Queremos ver recuperos como se vio en marzo y abril y discutir otros componentes del salario docente que el gobierno comprometió a tratar en septiembre del 2021 y después no se abordaron”, reclamó.

“La Paritaria Nacional y los convenios de la O.I.T. (Organización Internacional del Trabajo) establecen el marco. Esta cuestión que el gobierno planteó puede ser analizada para los sindicatos de rama que tienen participación en distintas negociaciones dentro del Estado como UPCN, ATE y Soyeap”, distinguió.

“En nuestro caso, hay una ley nacional 26.075 que establece la representación de los sindicatos docentes en el ámbito nacional donde también participa SADOP en el que -si bien tiene otros empleadores-el principio de equiparación le da derecho a tener participación en la negociación paritaria”, aclaró.

“Preferimos no tomar ninguna posición respecto al porcentaje porque queremos que el Gobierno lo formalice en el ámbito de la Paritaria salarial y sectorial con los docentes. Cualquier propuesta que haga el Gobierno es un punto de partida”, aseguró.

“Pretendemos un esquema de Paritaria corta con un norte que es llegar en la Paritaria 2022 al 60,4% en el que tomamos como referencia a otros sindicatos docentes del país. Ese es el esquema que es referencia al momento de lograr el recupero del salario básico y en otros componentes que hagan que el salario docente tenga mayor fortaleza”, señaló.

“Nunca se descartan las medidas de fuerza. Pero nosotros siempre planteamos que las cuestiones se resuelvan en el ámbito natural de negociación entre las partes. Si hay una insistencia o medidas unilaterales del Gobierno de plantear medidas o esquemas donde no se pueda discutir, los sindicatos tenemos la libertad de convocar a las medidas de acción directa como los paros que requieren un procedimiento que no caben en una instancia de negociación. No tomo posición respecto a las medidas de otras entidades sindicales que tienen todo el derecho de hacerlo”, completó Carranza.