Carnes a precios populares: ¿a cuánto se consiguen en Comodoro y la zona patagónica?

Tras la renovación del programa de ‘Cortes populares’ a nivel nacional, ADNSUR salió a verificar el cumplimiento de ese anuncio oficial en la plaza de Comodoro Rivadavia, donde surgen varios matices a la hora de hallar los precios promocionados. Por su parte, los consumidores buscan distintas estrategias: desde la búsqueda de ofertas, hasta el descuento para jubilados, todo vale para tratar de ‘pelearle’ aunque sea unos pesitos a una inflación que no da tregua.

De los 7 cortes populares que forman parte del programa difundido a nivel nacional, hay sólo 5 que llegan a la Patagonia, ya que para preservar su estatus sanitario, libre de Aftosa, no se permite el ingreso de carne con hueso.

Como consecuencia, tanto el asado como la falda, que integran el programa anunciado a nivel nacional, que este mes volvió a renovarse, no se consiguen en Comodoro ni en toda la región patagónica.

La otra salvedad que se debe tener en cuenta es que a los precios que anuncian los medios de Buenos Aires, hay que agregarles un 6%, aproximadamente, que es el promedio con el que se recargan los productos en esta región, a raíz de los costos logísticos, vinculados a las mayores distancias a recorrer durante la cadena del transporte.

“Los cortes están disponibles en los supermercados que forman parte de cadenas nacionales –recordó Simón García, director provincial de Defensa del Consumidor-. Ya están disponibles en las sucursales, con un diferencial de precio que se aplica también en los otros programas, como ‘Precios Cuidados’, para toda la zona patagónica”.

De este modo, los cortes que forman parte del programa y que estarán disponibles en la región son:

-Vacío, que en Buenos Aires se anuncia a $1.608 por kilo, pero para nuestra región tendría un valor de algo más de $1.700, con el mencionado diferencial.-Nalga, a $1.635, que en Comodoro se pagaría en $1.734.-Tapa de asado, a $1.231 y $1.304, Buenos Aires y Comodoro, respectivamente.-Paleta, a $1.323 y $1.403.-Matambre, a $1.551 en Bs.As y $1.651 en las góndolas comodorenses.

Hay que recordar que los precios tuvieron un ajuste del 5% y el programa tendrá vigencia hasta el próximo 15 de agosto.

Por otra parte, García recordó que sigue en vigencia el programa ‘Precios Justos’, que incluye un total de 2.800 productos, cuya existencia en góndolas es verificada periódicamente por el organismo a su cargo, aunque en caso de infracción por falta de stock o incumplimiento, la medida debe ser aplicada por la Secretaría de Comercio Interior, dependiente del gobierno nacional.

“Hubo etapas del programa en la que faltaron algunos productos puntuales, como el azúcar el o el aceite, en el primer caso porque la zafra no tuvo la misma producción de años anteriores y eso provocó los faltantes, pero hoy ya está resuelto”, precisó.

LAS SUBAS DE CASI TODOS LOS DÍAS

Más allá de las implicancias de los programas mencionados, en general los precios no parecen encontrar un techo y tienen movimientos prácticamente todas las semanas, casi siempre en aumentos, aunque también en productos estacionales, con algunas bajas en relación al mes anterior.

“Han cambiado varios precios, supuestamente cuando hay un aumento del dólar o de la nafta, automáticamente suben dentro de la misma semana y son los precios que nosotros tenemos que cambiar en la mañana, para la venta al público”, contó un repositor, ante la consulta de ADNSUR.

“En las carnes se notó un incremento, más o menos de 200 ó 300 pesos por kilo”, reflejó otro consumidor que recorría góndolas locales. “La nalga estuvo a un precio de casi 1.500 pesos y ahora se fue cerca de 1.800”, añadió.

Otro producto que viene marcando subas es la harina, que en la mayoría de los casos está entre los 250, 360 y acercándose o superando, según calidades y marcas, los 400 pesos. En ese marco, otro repositor consultado comentó que no hay suficiente cantidad de las marcas que participan de ‘Precios Justos’, por lo que las compras están limitadas a sólo dos unidades por familia.

“Hay quejas de clientes porque quieren llevar más, pero no es algo que decidimos nosotros”, aclaró el trabajador.

Una señora que recorría con su carro un super local comentó que decide compras en distintas cadenas, de acuerdo con las ofertas que cada una promociona. “Voy buscando las ofertas y además una de las cadenas tiene muy buenos descuentos a jubilados, así que trato de aprovechar todo”, relató.

Otro cliente contó que su canasta de consumos no incluye muchos elementos de ‘Precios Justos’, ya que opta principalmente por frutas y verduras, que no han dejado de subir sus valores en los últimos tiempos. “Vemos a los chicos con los papelitos –refirió, en relación al trabajo de repositores cambiando precios-, se nota que la remarcación es constante. Pero como yo digo siempre, ya vamos a salir”, confió.

“Aumenta todo, pero lo único que no aumenta es el sueldo –cuestionó otro-. Con este gobierno, ¿qué más podemos esperar? Es un desastre. No se puede vivir así. El sueldo, es lo único que no aumenta, porque todo lo demás sigue aumentando”, concluyó.